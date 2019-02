Paviljoen gestript voor Waterrijck Sneekermeer

Offingawier- Waterrijck heet bezoekers van harte welkom aan de boorden van het Sneekermeer! Was het tot voor kort nog een haveloze bende waar ooit het roemruchte Paviljoen van Sneek stond, nu is er een en al bedrijvigheid. De afgelopen weken hebben werklieden de voormalige horecagelegenheid bijna geheel gestript. Bij de trapopgang hangt nog het bordje ‘Sneekermeerzaal’ als stille getuige van wat is geweest.

Aan de boorden van de Snitsermar ( zo is de officiële naam) zullen binnen afzienbare tijd 37 appartementen en 27 zogenaamde houseboats worden gebouwd. De verkoop is inmiddels gestart. Merogroep, investeerders uit Amsterdam, laten het de afgelopen jaren verwaarloosde terrein omtoveren tot een waar Eldorado voor de water(sport)liefhebbers: Waterrijck Sneekermeer!

Poralu Marine hebben de oude steigers in de jachthaven inmiddels voor een groot gedeelte vervangen door roomkleurige kunststof exemplaren.

Foto’s Henk van der Veer