Sneek- Komende zaterdag (16.02) is het weer tijd voor de maandelijkse Neighbours Pubquiz.

In teams van 2 tot 6 personen nemen we het in verschillende rondes tegen elkaar op om verschillende prijzen en de Neighbours bokaal.

Aanmelden kan via een mailtje, een PB via Facebook of aan de bar in Neighbours!

Hebben jij en je vrienden al een teamnaam bedacht?

– zaterdag 16 februari 20.00u-22.30u

– neighbours bokaal & leuke prijzen

– teams van 2-6 personen

– aanmelden kan aan de bar in Café Neighbours & online

– info@neighbourssneek.nl | Facebook privé bericht