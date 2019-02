Literaire avond met Jaap Robben in Sneek

Sneek- Op uitnodiging van de Stichting Literaire Activiteiten Sneek houdt hij op woensdag 20 februari in de Rabobank een lezing over zijn roman Zomervacht.

Jaap Robben heeft een rijk en gevarieerd oeuvre op zijn naam staan: prentenboeken, (jeugd)romans, theaterteksten en poëziebundels. In april 2014 verscheen zijn debuutroman Birk , die zeer enthousiast werd ontvangen door zowel lezers als recensenten. De roman werd bekroond met onder meer de Nederlandse Boekhandelsprijs en is ondertussen aan zijn 16de druk toe, er werden al meer dan 60.000 exemplaren verkocht.

In 2018 verscheen Robbens tweede roman Zomervacht, net als Birk een roman over de onoverkomelijkheid van familiebanden. De dertienjarige Brian woont bij zijn vader op een afgelegen terrein in een caravan. Als zijn verstandelijk en fysiek beperkte broer Lucien een zomer thuis komt wonen moet Brian voor hem zorgen. Maar hoe praat je met iemand die niet spreekt? Hoe zorg je voor iemand van wie je niet weet wat hij nodig heeft? Hoe maak je de juiste keuzes als je zelf nog zo veel moet ontdekken? Een prachtig boek, “geslaagd, gelaagd, spannend en subtiel” (Adriaan van Dis)

Wie: Jaap Robben

Wanneer: woensdag 20 februari, 20.15 uur

Waar: Rabobank Sneek, bovenzaal, Martiniplein 1

Toegang € 10.00, donateurs € 6.00