Knight of the guitar in Het Bolwerk Sneek

Sneek- In 2019 is het 50 jaar geleden dat John Fogerty en zijn Creedence Clearwater Revival een legendarisch optreden gaven op het Woodstock Festival. Ter gelegenheid van dit jubileum brengen The Fortunate Sons deze show nu opnieuw integraal naar de bühne.

Ondanks het nachtelijke uur van de Woodstock-show en het feit dat de show in geen enkele officiële Woodstock-uitgave is opgenomen, is dit nog altijd één van de hoogtepunten van het festival. Een optreden waar 50 jaar later nog steeds over wordt gepraat! Het waren de hoogtijdagen van CCR, waarin de band met haar eigenzinnige mix van pakkende hits en uitgesponnen improvisaties haar unieke klasse etaleerde.

Vijf Nederlands topgitaristen op één podium: Jan Akkerman, Anton Goudsmit, Ruben Hoeke, John Hayes en Leif de Leeuw. Allen meester in hun genre, maar bewegen ook geregeld over muzikale grenzen heen. Dit zal tijdens deze gezamenlijke tour, die de gitaarridders in Sneek afsluiten, zeker opnieuw gaan gebeuren. Muzikaal vuurwerk van de bovenste plank!

Bij deze tweede Knight of the Guitar-editie zullen de muzikale zwaargewichten opnieuw laten horen wat er uit een gitaar gehaald kan worden tijdens de enige show in Friesland. Jan Akkerman behoeft eigenlijk geen introductie. Zijn omvangrijke carrière maakt hem tot een springlevend monument van de Nederpop. Hij is de bedenker van de ‘Knight of the Guitar’. Akkerman wil er een traditie van maken om rond zijn verjaardag (24 december) een muzikaal event te organiseren. Anton Goudsmit studeerde summa cum laude af aan het conservatorium van Amsterdam. Goudsmit is actief in verschillende muziekstijlen. In 2010 werd hem de Boy Edgar-prijs toegekend en in datzelfde jaar ontving hij een duiveltje voor beste Nederlandse popgitarist. Hij maakte jarenlang deel uit van de New Cool Collective, speelt in het succesvolle Montis, Goudsmit en Directie-trio en heeft daarnaast ook zijn eigen band The Ploctones. John Hayes is sinds 1990 gitarist van de Amerikaanse funkrockband Mother’s Finest, die tot op de dag van vandaag de Amerikaanse én Europese podia plat speelt met hun energieke shows. Daarnaast heeft Hayes inmiddels tien soloalbums op zijn naam staan en kun je hem op de Nederlandse cafépodia tegenkomen met zijn John Hayes Project of John Hayes DoubleBlood 3-mansformaties. Ruben Hoeke vierde in 2017 zijn 25-jarig podiumjubileum, bracht tien albums uit in verschillende genres, werkte samen met nationale- en internationale topmuzikanten, speelde door Europa en ver daarbuiten en werd gevraagd voor de begeleidingsband van de Amerikaanse zangeres Beth Hart. Hoeke is sinds 1992 continu on the road en bracht in juni 2018 met zijn ‘Ruben Hoeke Band’ een dubbel live-cd uit die is opgenomen in het Sneker poppodium. Leif de Leeuw is de jongste van de gitaarridders, maar de Amersfoorter zwemt nu al in prijzen als beste bluesrockgitarist van de Benelux, beste band van Europa en gitaartalent van het jaar. Met zijn Leif de Leeuw-band bracht hij vorig jaar het uitstekend ontvangen debuutalbum Leelah uit.

Het vijftal wordt op het podium ondersteund door Akkermans vaste band en de vocalisten Brown Hill en Laurie Akkerman.

Vrijdag 22 februari

THE FORTUNATE SONS

21.00 uur / vvk € 13,- zaal € 16,-

Zondag 23 februari

KNIGHT OF THE GUITAR met JAN AKKERMAN, RUBEN HOEKE, JOHN HAYES, ANTON GOUDSMIT, LEIF DE LEEUW

21.00 uur / vvk € 20,- zaal € 23,-