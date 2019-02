IKC Juliana in beweging

Sneek- In oktober 2018 is IKC Juliana, aan de Bloemstraat in Sneek, officieel geopend. Binnen IKC Juliana werken de leerkrachten van de Julianaschool en de pedagogisch medewerkers van Kinderwoud nauw samen. Met als doel om er voor alle kinderen een uitdagende, bewegelijke en mooie dag van te maken. Deze samenwerking is volop in beweging. Binnen het IKC zijn twee werkgroepen gestart.

Eén werkgroep richt zich op het optimaliseren van de samenwerking tussen de peutergroep en de kleutergroepen. Er worden afspraken gemaakt over samenspeelochtenden en gemeenschappelijke projecten en thema’s, maar ook over de doorgaande ontwikkel- en leerlijnen. Hierdoor wordt de overgang zo klein mogelijk gemaakt. In maart starten de eerste samenspeelmomenten. De peuters en de kleuters ontmoeten elkaar in het hoekenlokaal, in de Julianaschool. De kinderen krijgen uitdagende activiteiten aangeboden waarbij ze al spelend allerlei dingen kunnen ondervinden en leren.

De tweede werkgroep richt zich op het organiseren en coördineren van naschoolse activiteiten. Deze activiteiten vinden na schooltijd plaats en zijn bedoeld voor alle kinderen die de school en/of de BSO bezoeken. Deze workshops starten tevens in maart en maandelijks komt er een nieuw aanbod, waarbij talenten worden aangesproken. In de komende maanden mogen de kinderen hier diversiteit in verwachten, zoals knutselen, theater en veel beweging.

Natuurlijk beweegt er achter de schermen nog veel meer, zoals wijkactiviteiten. Die gaan in de komende jaren gestalte krijgen

Foto van fb-pagina Julianaschool