Genomineerden Verkiezing Friese Onderneming 2019 bekend

Sneek- Zes prachtige ondernemingen zijn genomineerd voor de 2019 editie van de Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar (VFO). Uit een lange kandidatenlijst zijn de gekozen genomineerden: Bakker Transport & Warehousing (Heerenveen), Ufkes Greentec (Drachten), CMG Creative Media Group (Leeuwarden), Firma Wierda (Joure), MCS B.V. (Drachten), Jelle Bijlsma BV (Giekerk).

De VFO-werkgroep was verantwoordelijk voor het maken van deze selectie van genomineerden uit een lange lijst met ingezonden kandidaten. “Deze zes ondernemingen mogen wat ons betreft allemaal als winnaar op het podium staan als visitekaartje van ondernemend Fryslân. De kandidaten vormen een mooie doorsnee van de diversiteit en het vakmanschap in de Friese economie”, aldus voorzitter van de werkgroep Jan van der Linden. “Opvallend is dat we elk jaar meer tips ontvangen over ondernemers en ondernemingen die het verschil kunnen maken. We zijn heel benieuwd naar de halve finale en de finale, maar er zijn eigenlijk geen verliezers in deze Verkiezing”.

Nu ligt het lot in handen van de jury en bovenal van de genomineerden zelf. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst en de Business Maturity Model Scan van Deloitte, laat de jury zich informeren. Deze scan beoordeelt de “volwassenheid” van de genomineerde ondernemingen op het gebied van strategie, mate van innovatie, bedrijfsvoering en financiële resultaten van de deelnemende bedrijven. Dat laatste onderdeel wordt uitgediept door financiële specialisten van de Rabobank.

In aanloop naar de finale op dinsdag 9 april 2019 bezoekt de jury de finalisten voor een verdieping in de bedrijfsvoering, het product, de markt en de mensen die er werken. De jury bestaat uit ondernemer Jennifer Westers, ondernemer René de Heij, ondernemer en winnaar van vorig jaar Joost Paques ( foto) en staat onder leiding van gedeputeerde Sander de Rouwe.

Finale op 9 april 2019

Maandag 11 maart presenteren de genomineerden zich aan de jury. Zij selecteren dan drie finalisten. De jury laat zich bij haar beoordeling inspireren en leiden door de innovatie en inventiviteit binnen bedrijven en de mate waarin bedrijven offensief kansen weten te creëren en benutten die zich aandienen door veranderende (markt)omstandigheden. Ook het duurzame beleid van de bedrijven ten aanzien van het menselijk kapitaal en de mate waarin de (financiële) resultaten daarvan inzichtelijk zijn, worden meegenomen bij de beoordeling.

Foto Henk van der Veer