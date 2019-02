De bal rolt weer …. voorbeschouwing 16 en 17 februari

Sneek- Vanuit Sneker perspectief was de voorbije zaterdag een pracht dag, want zowel ONS Sneek, Sneek Wit Zwart ZM als Waterpoort Boys wonnen tegen resp. Eemdijk, Makkum en SC Creil hun wedstrijd. LSC 1890 voegde daar zondag in Ureterp een overwinning aan toe, maar Sneek Wit Zwart ging diezelfde dag in Norg tegen promovendus GOMOS toch wel verrassend onderuit.

De aandacht gaat zaterdag natuurlijk eerst en vooral uit naar de derby tussen Harkemase Boys en ONS Sneek, die altijd beladen is en die misschien wel een Liverpool-Everton in het klein mag worden genoemd. Naast die klassieker worden zaterdagmiddag ook de confrontaties tussen SC Bolsward en Sneek Wit Zwart ZM en tussen Waterpoort Boys en Delfstrahuizen afgewerkt, terwijl in de avonduren de lichtmasten op Tinga aangaan voor het duel tussen Sneek Wit Zwart en SVBO. Een dag later ontvangt LSC 1890 GVAV Rapiditas en gaat Black Boys op bezoek bij ONB.

Harkemase Boys – ONS Sneek

Zaterdag 16 februari – 14.30 uur

Sportpark de Bosk – Harkema

In de voorbeschouwingen op de wedstrijd tussen Harkemase Boys en ONS Sneek zullen Martijn Barto en Curty Gonzales ongetwijfeld veelvuldig in de sportkaternen opduiken. De eerste heeft immers een verleden op de Bosk en de tweede een toekomst. Barto koos vorig jaar toen “the Boys” hem probeerden terug te halen, voor ONS Sneek en Gonzales die toen rond de derby een hoofdrol in een klein meningsverschil tussen beide Friese clubs speelde, stapt na dit seizoen over naar Harkemase Boys.

Dat maakt de derby extra pikant. Die is sowieso al beladen en dat heeft veel, zo niet alles te maken met historische wedstrijden waarvan de dramatiek afdroop. Een van de meest memorabele vond in het seizoen 1996-1997 plaats. Nog altijd worden ze op het Zuidersportpark badend in het zweet wakker als ze aan die wedstrijd terugdenken. Nadat in de laatste weken een riante voorsprong verdampte, moest ONS voor 5.000 toeschouwers (!) in de allesbeslissende wedstrijd op de Bosk na een 3-2 nederlaag ook eens nog de titel aan de aartsrivaal laten.

Daarnaast zal de wedstrijd van 27 april 2013 bij velen nog helder op het netvlies staan. Nadat een in Sneek woonachtige speler van “the Boys” op weg naar de Harkema samen met een paar reisgenoten al alle spandoeken had verwijderd, werd de slagroom op de slof die ONS voor de Harekieten had meegebracht en waarop nevenstaande tekst viel te lezen, ook nog extra zuur toen Jelmer Slager met een zondagsschot de viering van het kampioenschap met een week uitstelde en naar dodenherdenking verplaatste.

Aan de andere kant deden de Snekers de Harekieten ook menigmaal pijn, zoals in de heenwedstrijd in datzelfde seizoen. Toen waren “the Boys” op “South Park” sterker, kregen kans op kans en won ONS aan de hand van Sandor van der Heide en dankzij treffers van Mark de Vries en Martijn Roosenburg uiteindelijk met 2-0, waardoor men Harkemase Boys toen dieper in de zorgen drukte.

​Ook de meest recente historie laat een vrij evenwichtig beeld zien. In de confrontaties in de derde divisie ontlopen beide ploegen elkaar met resp. drie (Harkemase Boys) en twee overwinningen (ONS Sneek) niet zo heel erg veel, al doen de mannen in het rood het op divisieniveau over het geheel genomen net een tikkeltje beter dan die in oranje. Ook dit seizoen laten “the Boys” betere prestaties zien en met actueel een zevende plek staat de ploeg van trainer Tieme Klompe dan ook een aantal treden hoger dan die van Paul Raveneau. Toch lijkt de snit er op de Bosk wat uit te zijn, want na de winter wist Harkemase Boys alleen nog van SJC te winnen en in de voorbije weken was het spel tegen ODIN ’59 en VVOG zeker niet overtuigend. Hoewel de derby altijd extra krachten vrijmaakt, biedt die dip ONS wellicht mogelijkheden om opnieuw een driepunter toe te voegen.

Afgelopen zaterdag werd Eemdijk dankzij treffers van Michael Lanting, Yumé Ramos (2x) en de al genoemde Curty Gonzales met ruim verschil geklopt. Door die zege groeide niet alleen de voorsprong op de zorgsector aan tot negen punten, maar nam ook de druk die in de voorafgaande weken toch weer iets was opgelopen, recht evenredig af. Daardoor kan ONS zaterdag in beginsel vrijer en misschien wel helemaal vrijuit voetballen en wie weet, tot wat voor moois dat leidt.

In ieder geval is winnen op het territorium van de aartsrivaal zo bleek vorig seizoen, niet onmogelijk. Toen eindigde de krachtmeting in een 3-2 zege voor oranje waarbij Klaas de Vries zich tot matchwinner kroonde. Het is echter twijfelachtig, of de verdediger die ONS aan het einde van het seizoen verlaat, komende zaterdag van de partij is. Daarnaast staat achter de naam van Tim Oosterbaan al enige tijd een vraagteken, maar verder lijkt het erop dat Raveneau over een volledig fitte selectie kan beschikken. Van die selectie verlengde Yumé Ramos deze week zijn contract. Hij is komende zaterdag voor de ogen van het rood-witte legioen op de Dijk zeker één van de mannen, waarvan de naam bij een goede prestatie maandag zo maar in de sportkaternen kan opduiken.

Sneek Wit Zwart – SVBO

​Zaterdag 16 februari 2019 – 19.30 uur

Sportpark Tinga – Sneek

Trainer Germ de Jong telde afgelopen zondag zeker zeven opgelegde kansen voor Sneek Wit Zwart en ééntje voor GOMOS. Zijn ploeg liet die zeven echter onbenut, terwijl de promovendus die ene wel wist te maken met een 1-0 nederlaag als gevolg. Daarmee overkwam de Snekers eigenlijk hetzelfde als tegen SVBO, dat komende zaterdag voor de return op Tinga neerstrijkt.

In die heenwedstrijd was Sneek Wit Zwart ook beter en creëerde men ook meer kansen dan de tegenstander. Die wist uiteindelijk de minder talrijke mogelijkheden wel te benutten en gaf daarmee de wit-zwarten een lesje in effectiviteit. Dat laatste is misschien wel het grootste manco aan de Molenkrite. De ploeg laat met enige regelmaat een goed niveau zien en krijgt ook genoeg kansen, maar op de één of andere manier is men op het moment suprême niet meedogenloos genoeg.

Die effectiviteit ontbrak afgelopen zondag overigens ook bij SVBO, want de ploeg van trainer Marc Hegeman (o.a. ex SC Heerenveen) ging op eigen terrein tegen WVV met het kleinst mogelijke verschil onderuit. Daardoor bleef SVBO op vijf punten van Sneek Wit Zwart steken. De Drenten hebben echter een wedstrijd minder gespeeld en dus is het verschil virtueel eigenlijk maar twee. Hoewel er in één F meer kapers op de kust zijn, maakt dat minimale verschil dat de Sport Vereniging Barger Oosterveld met betrekking tot een terugkeer naar de landelijke afdeling nog altijd tot de kanshebbers mag worden gerekend en dat de wedstrijd van komende zaterdag als topaffiche voor de ramen mag worden gehangen.

In de jaren negentig van de vorige eeuw en het begin van dit millennium acteerde SVBO ook op hoog niveau, maar vervolgens daalde de club af naar de tweede klasse. In het seizoen 2012-2013 tilde de aanvoerder in die klasse echter de schaal op en sindsdien komt de hoofdmacht in de eerste klasse uit. Daarin deed SVBO drie seizoenen lang mee in de strijd om het kampioenschap, maar evenzo velen malen greep men net mis en leidde de toegift vervolgens ook niet naar een hogere trede in de voetbalpiramide. In de voorbije twee seizoenen speelde men een minder prominente rol, maar dit seizoen mag SVBO zoals hiervoor al werd gemeld, weer tot de “businessclub” worden gerekend.

Sneek Wit Zwart behoort zeker tot die club, al zette men het lidmaatschap wel een aantal keren flink op de tocht. Omdat ook de concurrentie onderweg punten morste, bleven de gevolgen echter binnen de perken. Dat neemt niet weg dat de wit-zwarten zich met zoveel aasgieren die rondom “het kadaver” zweven, niet al te veel misstappen meer kunnen veroorloven. Als men tot de club wil blijven behoren, zal er komende zaterdag dan ook gewonnen moeten worden, maar dan zal men echt veel meedogenlozer te werk moeten gaan dan in de al genoemde heenwedstrijd en in die van afgelopen zondag tegen GOMOS.

LSC 1890 – GVAV Rapiditas

Zondag 17 februari 2019 – 14.00 uur

Sportpark Leeuwarderweg – Sneek

Van een gebrek aan beleving waarover trainer Erik van der Meulen na het verlies tegen FC Lewenborg repte, was afgelopen zondag in Ureterp geen moment sprake. LSC 1890 pakte de handschoen op, ging met Oerterp van de eerste tot de laatste minuut de strijd aan en hield na een middag vol beleving niet alleen vieze broekjes, maar ook voor het eerst sinds half december de zoete smaak van een overwinning over.

Die beleving viel te vergelijken met die, welke “the Blues” vorig jaar in de thuiswedstrijd tegen GVAV Rapiditas lieten zien. Toen gaf men de toenmalig koploper die komende zondag aan de Leeuwarderweg aan de aftrap verschijnt, weinig kans en ook eerder dit seizoen was de ploeg uit Groningen bij lange na niet tegen LSC 1890 opgewassen. De Snekers waarbij Marco Ahmed destijds “zijn debuut” maakte, wonnen toen dankzij treffers van Daan Daniëls. Rodi de Boer, Lars Bos en Camiel Gerritsen overtuigend met 4-0.

Daar waar GVAV Rapiditas vorig seizoen tot deze fase van de competitie nog als titelkandidaat te boek stond, moet men op Kardinge nu met een minder prominente rol genoegen nemen. Met zeventien uit twaalf staat de ploeg van trainer Jacob Bosman op de achtste plaats, al geeft die ranglijst zoals vorige week al werd gemeld, vanwege het verschil in gespeelde wedstrijden, momenteel een sterk vertekend beeld.

Dat neemt echter niet weg, dat GVAV Rapiditas dit seizoen wisselvallig presteert. Zo begon de hoofdmacht met twee nederlagen, waarna men thuis van DTD en bij het bepaald niet misselijke Jubbega won. Daarna verloor men met een korfbaluitslag van Oerterp, speelde men gelijk bij Hoogezand om vervolgens ASVB en Peize overtuigend aan de zegekar te binden. Hierna leverde de visite in Sint Annaparochie een punt op en delfde men het onderspit tegen stadgenoot FC Lewenborg en tegen LAC Frisia 1883 om afgelopen zondag met een overduidelijke 4-1 zege op Olyphia te besluiten.

Met andere woorden, er valt op GVAV Rapiditas dit seizoen weinig peil te trekken. Het optreden van de “Stadjers” biedt samen met de resultaten in de meeste recente onderlinge krachtmetingen LSC 1890 dan ook niet de garantie, dat dit varkentje zondag wel even gewassen wordt. Maar als de “squadra azzurri” met dezelfde passie te werk gaat als tegen Oerterp en voor elke meter strijdt, dan moet LSC 1890 toch in staat worden geacht om de zoete smaak van afgelopen zondag te kopiëren, al zal dat ter geruststelling van de wasvrouw of -man op het kunstgras van het sportpark niet met al te vieze broekjes gepaard gaan.

Waterpoort Boys – Delfstrahuizen

​Zaterdag 16 februari 2019 – 14.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Het niveau was afgelopen zaterdag tegen SC Creil volgens ooggetuigen nog niet echt om van te watertanden, maar het resultaat vergoedde veel. Vooral als men bedenkt dat de zege in de Noordoostpolder tot stand kwam met een – overigens met alle respect voor de vervangers – aardig gehavend elftal. Wat dat laatste betreft, ziet het er zaterdag wanneer de Wéé Péé Béé Delfstrahuizen ontvangt, weer wat rooskleuriger uit.

Dan keren Patrick Bles en Stefan Kroon namelijk terug van het strafbankje en met hen heeft trainer Janco Croes zaterdag meer smaken tot zijn beschikking om de toon te zetten. Dat moet dan gebeuren tegen Delfstrahuizen dat bij de herstart van de competitie niet alleen flitsend uit de blokken kwam, maar door die verrassende overwinning ook richting het linkerrijtje klom en enige afstand van de kritieke plekken nam.

Bijna tien jaar geleden speelde Delfstrahuizen met Waterpoort Boys in de derde klasse en streed men in de nacompetitie om promotie naar de tweede klasse. Dat avontuur kende toen niet een succesvolle afloop en die was een seizoen later nog minder, want aan het einde van 2011-2012 degradeerden de withemden naar de vierde klasse. Een jaar later maakte men via de play offs echter zijn rentree, waarna men drie jaar later na een uiterst moeizaam seizoen opnieuw een stap terug moest doen. Sindsdien wordt men weer als vierdeklasser door de KNVB aangeschreven en in het eerste seizoen in die klasse eindigde men achter het leidende kwintet als “best of the rest”. Een jaar later verliep de veldtocht toch stroever en dat leidde in maart 2018 tot een wisseling van de wacht. Daarbij werd Sneek Wit Zwart-spits Gerben Visser als nieuwe trainer aangesteld. Visser die onlangs zijn contract met “Dolsterhûzen” verlengde, begon destijds met twee remises, maar kwam vervolgens met vijf zege’s op rij nog heel dicht in de buurt van de prijzen.

Waterpoort Boys heeft met het winnen van de eerste periode de eerste prijs dit seizoen al op zak en dankte die titel onder meer aan een benauwde zege op De Kampen. Nadat Tim van der Werf in de eerste helft een “pengel” miste en Arjan de Ruyter de thuisploeg na rust ietwat tegen de verhouding in aan de leiding bracht, draaiden de Snekers korte tijd later en in korte tijd de rollen via Jordi Heerings en Mohammed Hasan Arsandar om, om die verdeling vervolgens tot het eind vast te houden.

Of diezelfde rolverdeling er zaterdag weer inzit, is een lastig te beantwoorden vraag. In de eerste plaats lijkt de heenwedstrijd geen goed referentiekader, omdat de competitiestart van Delfstrahuizen destijds dicht in de buurt van “vals” kwam, terwijl de withemden getuige de eclatante overwinning op Tollebeek nu goed uit de winterslaap zijn ontwaakt. Het niveau van de Snekers houdt zoals hiervoor al werd vermeld, daarentegen nog niet over. Daarom zou het duel van komende zaterdag zich wel eens meer op ooghoogte kunnen afspelen dan de heenwedstrijd, tenzij het Waterpoort Boys met Bles en Kroon de juiste snaar raakt en toch meer de toon weet te zetten.

SC Bolsward – Sneek Wit Zwart ZM

Zaterdag 9 februari 2019 – 15.00 uur

​Sportpark het Bolwerk – Bolsward

“Makkum is een ploeg die Sneek Wit Zwart ZM blijkbaar niet ligt”, luidde de conclusie na de magere 1-0 overwinning op de formatie uit het Friese Saint Tropez. Diezelfde conclusie werd door ons overigens al in de voorbeschouwing op die wedstrijd getrokken, want daarin melden we al dat meer ploegen zoals bijv. stadgenoot Waterpoort Boys, moeite met de rood-witten hadden en hebben.

Met de tegenstander van zaterdag i.c. SC Bolsward hadden de beide Sneker vertegenwoordigers in vier A daarentegen minder moeite. Zo won de Boot Brigade na de teleurstellende opening in Makkum dankzij treffers van Tim Posthuma en Patrick Altenburg (2x) op de tweede speeldag betrekkelijk eenvoudig met 3-0. Het was één van de zes nederlagen die de ploeg uit de Hanzestad tot nu toe leed. In de overige zes wedstrijden kwam men vier keer tot winst en werden de punten twee keer gedeeld. Met die resultaten neemt SC Bolsward momenteel met veertien punten de achtste plek in en daarmee blijven de prestaties evenals overigens die bij de zondagtak, toch achter bij hetgeen men zes jaar geleden bij de fusie voor ogen had.

Bij de samensmelting van Bolswardia en CAB in 2013 waarbij de derde Bolswarder club i.c. RES twee jaar later aansloot, leefde men op het Bolwerkplein in de veronderstelling dat de club die qua leden tot de grootste in onze gemeente behoort, ook op sportief niveau stappen zou weten te maken. Daarin slaagde men dus niet, maar de ambitie staat nog steeds fier overeind, zo bleek in een interview met de voorzitter in Groot Bolsward. Daarin kondigde de preses aan dat de club binnenkort een trainer van naam en faam – in het geruchtencircuit circuleert de naam van Sandor van der Heide – hoopt te presenteren die de club sportief naar een hoger niveau weet te tillen.

De huidige trainer i.c. Mayco Schulte die eerder o.a. SV NOK onder zijn hoede had en bij LSC 1890 de functie van assistent-trainer vervulde, zag dat het niveau afgelopen zaterdag in ieder geval niet goed genoeg was om van de herstart een succes te maken. In Top en Twel ging zijn ploeg tegen het dit seizoen toch behoorlijk tobbende TOP ’63 namelijk met 3-1 onderuit. Die valse herstart maakt dat men zich voor het duel tegen de koploper naar verwachting weinig illusies zal maken, te meer omdat de Snekers in de hiervoor al genoemde heenwedstrijd de “Bolserters” niet bepaald de indruk gaven dat er iets te halen viel.

Het zal dan ook niemand verbazen dat we Sneek Wit Zwart ZM zaterdag in Bolsward als favoriet de kunstgras wei opsturen en dat we op het Toto-formulier een tweetje invullen. Alleen wanneer ZET EM zelf verzaakt, ligt er wellicht een verrassing in het verschiet. Met andere woorden, de grootste tegenstander van ZET EM is ZET EM zelf, maar als de ploeg van Niels Boot normaal zijn job doet, dan kan Sneek Wit Zwart ZM de negende seizoenszege bijna niet ontgaan.

ONB – Black Boys

Zondag 17 februari 2019 – 14.00 uur

Sportpark de Fennen – Drachten

Het is niet bekend, hoe de sportieve vlag er op de zwarte zijde van het Schuttersveld er op dit moment voor hangt. Dat bleef door de afgelasting van de wedstrijd afgelopen zondag in nevelen gehuld. Voor het optrekken van die mistvlagen moeten we dan ook tot komende zondag wachten, wanneer de “All Blacks” in Drachten tegen ONB ten strijde trekken.

ONB is toch een beetje het verhaal van de vrije val. Aan het begin van dit decennium promoveerde de hoofdmacht twee keer op rij en in het seizoen 2012-2013 behoorde “Op Nij Begoun” tot het genootschap der eersteklassers. Dat avontuur duurde echter maar één seizoen, waarna drie jaar later op De Fennen ook de status van tweedeklasser werd ingeleverd. Die degradatie werd een jaar later gevolgd door die naar de vierde klasse en daarin werd ONB vorig seizoen op de laatste speeldag tot de play offs veroordeeld. Die veroordeling kwam tot stand, doordat Black Boys op diezelfde dag in “the dying seconds of the game” bij Blue Boys nog het vereiste punt pakte en zich daarmee handhaafde, iets waar uiteindelijk ONB via de toegift ook in slaagde, al was het wel een kwestie van “gered door de gong”.

Dit seizoen leek alles anders, want met zestien uit zeven kende ONB een prima start en was men zelfs in de markt voor de eerste periodetitel. In de beslissende wedstrijd tegen en bij concurrent Oosterlittens ging men echter nipt ten onder. Die klap kwam blijkbaar heel hard aan, want in de volgende vier wedstrijden pakte men geen enkel punt op en daardoor is de ploeg van trainer Dennis Stuiver inmiddels teruggezakt naar plek zeven.

Met die negatieve reeks komt in Drachten niet alleen het “vrije val-syndroom” weer uit de kast, maar worden ook de mogelijkheden voor Black Boys groter om een goed resultaat te halen. Die mogelijkheden deden zich eerder in de heenwedstrijd overigens niet voor. Toen was ONB voetballend beter, al hadden de blauwhemden destijds en zelfs toen men na een rode kaart kortstondig een surplus aan mankracht had, veel moeite om het overwicht in kansen te vertalen.

Verdedigend hoeft er bij de Zwartjes ten opzichte van die heenwedstrijd dan ook niet zo heel erg veel te veranderen. Aanvallend was men toen echter niet in staat om het balletje bij de spitsen af te leveren. Wat dat betreft zal er zondag een tandje bij moeten, want met een meer frequente aanvoer nemen de mogelijkheden en de kansen om te scoren toe. Wellicht dat de gereanimeerde linker poot van Nicky de Vries bij de aanvoer een rol kan vervullen en als dat gebeurt, dan is er een gerede kans dat er vanachter de mistvlagen een goed resultaat tevoorschijn komt.

