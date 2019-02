ADVERTORIAL-Geld verdienen met uw schadeauto: verkoop hem voor export

Sneek- Het lijkt misschien een gek idee: dingen die kapot zijn verkopen en er dan ook nog eens een goede prijs voor krijgen. Toch kan iedereen die in het bezit is van een auto met een technisch defect of schade na een ongeval zijn auto verkopen. En niet voor een paar tientjes, maar voor praktisch de dagwaarde! Dit verdient enige uitleg, en deze zullen we u daarom niet onthouden.

Waarom een schadeauto zoveel geld waard is

Om te begrijpen waarom kapotte auto’s zoveel opbrengen voor export, moeten we ons eerst iets anders afvragen: waarom hebben kapotte dingen in het algemeen zo’n lage waarde? Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat je er niet zoveel meer aan hebt: met een lekke bal kun je niet voetballen, met een gebroken bezem kun je niet vegen en met een auto met – bijvoorbeeld – een defecte koppakking kun je niet rijden.

Om er weer terug iets aan te hebben, moet er dus eerst iets aan gebeuren: een reparatie. En dit kost geld. Daarom moeten we de kosten voor de reparatie van de waarde van het ding aftrekken. Lekke ballen worden daarom ook nooit gerepareerd, want die reparatie is veel duurder dan een nieuwe bal. Zo werkt het ook bij auto’s en schadeauto’s. De waarde van een schadeauto berekenen we door de dagwaarde nemen, en daar dan de reparatiekosten vanaf te trekken. En helaas blijft er na aftrek van de reparatiekosten meestal heel weinig meer over van die waarde, toch?

Dat klopt inderdaad, maar niet altijd en overal! Autoreparaties in Oost-Europa kunnen namelijk voor een fractie van de Nederlandse prijs worden uitgevoerd. Er hoeft daardoor maar een heel klein bedrag van de dagwaarde afgetrokken te worden om tot de echte waarde te komen, waardoor schadeauto’s daar stukken meer waard zijn dan hier!

Een voorbeeld: total loss auto brengt 1200 euro op

Soms kunnen in Nederland total loss verklaarde wagens meer dan 1000 euro opbrengen voor export. Zo kregen wij laatst een aanvraag voor een Opel Astra die zogenaamd rijp was voor de sloop. Hij had een serieus probleem met de versnellingsbak en verder wat kleine defectjes. De totale reparatiekosten liepen op tot 3500 euro, en met een dagwaarde van 3400 euro zou het dus in Nederland niet meer lonen deze te laten repareren: een gevalletje economisch total loss.

Na wat telefoontjes heen en weer bleek echter dat men in Moldavië al deze reparaties voor 1500 euro kon uitvoeren. Het transport zou 700 euro kosten, wat betekende dat wij nog 3400 – 1500 – 700 = 1200 euro konden bieden voor deze Astra. Dat is een stuk meer dan helemaal niets!

Hoe een schadeauto verkopen werkt

Nu zal natuurlijk niet iedere kapotte auto duizenden euro’s opleveren voor export, maar de meeste in ieder geval een stuk meer dan hier in Nederland. U kunt er overigens heel snel en eenvoudig achter komen wat uw auto u zou opbrengen. Kijk gewoon eens hier: inkoop schade auto. U kunt uw auto hier gratis en vrijblijvend laten taxeren, waarna u binnen een dag zal weten wat hij waard is voor export. Vervolgens verkoopt u hem net zo snel en eenvoudig om een mooi bedrag te verdienen aan uw schadeauto!