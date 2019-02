Zondagmiddagconcert Goënga met Sander de Jong en Florian Verweij

Goënga- Zondag 24 februari is er weer een middagconcert in de dorpskerk van Goënga, waarbij Sander de Jong (tenor) en Florian Verweij (piano) zullen optreden.

Sander de Jong (bovenste foto): Geboren in 1993: 2002 begonnen Bij het Martini Jongenskoor als jongenssopraan 2008 in de mannengroep RoderJongenskoor. 2008-2011 studie vooropleiding Codarts conservatorium, Rotterdam 2008 eervolle vermelding Prinses Christina Concours. 2011 1e prijs Prinses Christina concours. Op het gebied van de opera diverse rollen: Zoals o.a. Satire jongensopera,, Friestalige opera “Keapmanskeunsten” en vele andere opera’s. Masterclasses gevolgd bij bekende zangdocenten. 2016 afgestudeerd conservatorium van Amsterdam.

Florian Verweij ( foto hier boven): Geboren in 1997. Begon op 6 jarige leeftijd met piano spelen, op 11 jarige leeftijd combineerde hij pianostudie met schaken. Na diverse successen op de Nederlandse kampioenschappen jeugdschaak koos hij volledig voor piano en studeert hij sinds zijn 17 e bij pianopedagoog Jan Wijn. Sinds 2018 krijgt hij tevens les van de Georgische pianiste Eliso Virsaladze in Italië. Hij heeft aan diverse internationale piano competities meegedaan. Een van de belangrijkste concoursen is het Prinses Christina concours hij haalde de Nationale finale. Florian heeft verschillende piano concerten met orkest uitgevoerd o.a. met de Marinierskappel, Met leden van het concertgebouw orkest en het Fries kamerorkest. Gespeeld op festivals in binnen – en buitenland.

Met werken van: H. DUPARC, C. DEBUSSY, P.I. TSJAJKOVSKY, A. SCRIABIN, F. SCHUBERT EN F.P. TOSTY.

Zondag 24 februari

Aanvang 15.00 uur.

Toegangsprijs: Na Afloop het ‘PONKJE’