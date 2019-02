Skate4air bedankt vrijwilligers

IJlst- In onderstaand bericht en verslag bedankt Bas Hollenberg namens de Skate4air organisatie voor de steun en bijdrage die velen geleverd hebben tijdens de Daylight Challenge om zoveel mogelijk geld binnen te halen (lees schaatsen) voor onderzoek naar o.a. betere medicatie voor taaislijmziekte (CF).

Woensdag 6 februari zijn we naar Zweden gevlogen om te helpen met de opbouw van het evenement en om alvast een paar meters op het ijs te maken. We kwamen middags om 3 uur aan en het vroor 14 graden ( in de ochtend was het min 23! ), de lucht was strak blauw, de zon scheen een er was geen wind. Kortom prachtige schaatsomstandigheden. Alleen de volgende ochtend was de temperatuur gestegen naar het vriespunt en het sneeuwde, en de voorspelling was dat het nog warmer zou worden in het weekend.

De organisatie heeft toen het verstandige besluit genomen om de tocht een dag naar voren te halen en op vrijdag i.p.v. zaterdag te schaatsen omdat schaatsen op zaterdag helemaal niet meer mogelijk zou zijn.

Schaatsen

Tsjollie en Saskia hebben samen met de rest van de vrijwilligers de voorbereiding in een stroomversnelling gezet maar het is allemaal gelukt en zo konden we vrijdag ochtend met zestig deelnemers ( waaronder meerdere CF patiënten maar ook met enkele artsen die onderzoek doen naar de ziekte) starten om 7:25 uur.

We starten in de sneeuw en schemer met als gevolg dat er veel valpartijen waren, de eerste deelneemster brak haar pols al in de meters naar de start toe. Vanaf 9 uur lukte het de baanvegers om er een redelijk geveegde baan in te krijgen en zo konden we tot 11 uur mooi door schaatsen. Vanaf 11uur begon het te dooien, viel er nog meer sneeuw en later wat regen. Vanaf dat moment was het echt ploeteren en had het niet veel meer met schaatsen te maken. Op het einde van de dag waren we nog met een man of twintig op het ijs. De motivatie om toch door te schaatsen was er vooral ook door enkele CF patiënten met beperkte longfunctie die stug door beleven schaatsen in hun eigen tempo. Met als mooiste voorbeeld Senne van Engelen een patiëntje van 9 jaar wat gewoon 42 kilometer schaatste onder deze loodzware omstandigheden! Kortom opgeven was geen optie en zo konden we om 16:15 uur toch nog met een mooie groep finishen.

Groot bedrag

Een paar snelle schaatsers kwamen nog tot 140 km ( vorig jaar kwamen ze tot 230 km!) Bas heeft 130 km geschaatst. Saskia was vliegende keep in de verzorging en is enkele malen naar het ziekenhuis heen en weer gereden met de schaatsers die geblesseerd waren geraakt en Tsjollie heeft de verzorging van het eten en drinken voor de schaatsers op het ijs gedaan.

Kortom het was een pittige editie van de Daylight challenge voor skate4air maar het belangrijkste doel is wel behaald; een prachtig bedrag bij elkaar schaatsen voor onderzoek naar o.a betere medicatie voor de CF ( taaislijmziekte) Wij hebben mede dankzij jullie een prachtige bijdrage van € 7.125,- kunnen doen aan het totaal van € 223.000,- ( het loopt nog langzaam door, we hopen dat bij de cheque uitreiking op 8 maart het streefbedrag van € 250.000,- is gehaald)