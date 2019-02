Project 11Fountains 1,25 miljoen duurder dan begroot

Sneek- Het project 11Fountains is ruim 1,25 miljoen euro duurder geworden dan de 5,6 miljoen euro waar de provincie het van wilde doen. De overschrijding van de bouwkosten is bijna een half miljoen en zullen worden gedekt door de provincie en de betrokken gemeenten. In de begroting was rekening gehouden met één miljoen aan inkomsten uit sponsoring. Dat is bij lange na niet gehaald. De teller is blijven steken op bijna 250.000 euro.

Op de bovenste foto: toenmalig wethouder Mirjam Bakker van SWF en kunstenaar Stehan Balkenhol, tijdens de presentatie van de Sneker fontein.

Foto: SWF-Wethouder van cultuur Stella van Gent en op de voorgrond Anna Tilroe, projectleider van de 11 Fountains, waren op 28 maart 2018 in Easterein aanwezig om samen met comedian Jan Jaap van der Wal over de fonteinen te praten: Het is ingewikkeld…

De provincie staat voor het tekort. Gedeputeerde Sietske Poepjes zegt dat het tekort is ontstaan, omdat de provincie te laat de organisatie van de Stichting Culturele Hoofdstad heeft overgenomen.

“Troch de tiidsdruk, dat it ek echt op 18 maaie 2018 oplevere wurde moast is it wat djoerder wurden. We binne no yn goed oerliz mei de gemeenten om te sjen hoe’t we de kosten ferdiele sille”, aldus de gedeputeerde voor de microfoon van Omrop Fryslân.

Ekstra bakjes koffy…

Niet tegenstaande het tekort van 1,25 miljoen euro vindt de provincie het project wel ‘tige slagge’. “De fonteinen hawwe hiel folle toeristen opsmiten en hiel folle ekstra bakjes koffy en broadsjes dy’t betelle binne. In bult minsken dy’t it nei de sin hân hawwe bij ús yn de provinsje. We stean goed op de kaart, dus ik tink dat it al mei al in boppeslach foar de provinsje is”, weet gedeputeerde Poepjes.

In de gemeente Súdwest-Fryslân staan zes van de 11 fonteinen, waarvan de laatste gister in Dokkum geplaatst is. Op 22 februari zal een feestelijke opening plaatsvinden.

Foto’s Henk van der Veer