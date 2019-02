Juwelier Lucardi opent donderdag winkel in Sneek

Sneek- Lucardi juwelier, de grootste juweliersketen in Nederland, opent donderdagmorgen om 10.00 uur haar nieuwe winkel op de Oosterdijk. Toen we vanmiddag bovenstaande foto namen werd er nog druk gewerkt om de juwelierszaak voor Valentijnsdag open te krijgen. “Iets wat zeker gaat lukken”, aldus een van de medewerksters.

Lucardi Juwelier onderscheidt zich op een aantal punten van de traditionele juwelier. Het open winkelfront is zeer uitnodigend, je loopt er zo naar binnen. De winkels zijn zo ingericht dat je zelf je keuze kunt maken. De sieraden en horloges zijn overzichtelijk gepresenteerd in glazen vitrines. Er zijn deskundige verkoopmedewerkers aanwezig om te adviseren en te assisteren.

Geschiedenis

Lucardi bestaat sinds 1988, toen nog bekend onder de naam Luigi Lucardi. In 2002 werd de nieuwe formule losgelaten op de winkels en kreeg Lucardi de nu bekende paarse kleur. Op 29 mei 2006 is Lucardi overgenomen door Klockgrossisten i Norden AB. Dit bedrijf heeft eind 2011 een naamsverandering ondergaan en heet nu Axcent of Scandinavia. Het hoofdkantoor van dit concern is gevestigd in Upplands Vasby, Zweden.

Lucardi heeft inmiddels winkels door heel Nederland en een webshop.

Foto: Henk van der Veer