IJlster Twan Gerritsma kampioen karatetoernooi

Delfzijl- Zaterdag 9 februari werd voor de 7e keer de Ommelander Cup gehouden,georganiseerd door Dojo Kyocho uit Delfzijl. Net als vorig jaar is Twan Gerritsma, van Kyokushin uit IJlst 1e geworden in zijn poule. Hij won zijn partijen overtuigend op techniek. Brian Bergman en Angelique Hendriks werden in hun poule 2e. Ze moesten allebei flink aan de bak want de tegenstanders warenvan een goed niveau.

Hidde Lobstein en Daniël Hollander behaalden de 3e plaats in hun poule. Daniël deed voor de 1e keer mee, hij was de kleinste in zijn poule maar hij liet hem niet uit het veld slaan. Ook Hidde heeft zijn mannetje gestaan, hij zat in de poule bij Twan.

Ernst Weistra, Renzo Visser en Melvin van Dalen deden mee aan het Kata gedeelte. Dit is een vorm van verschillende technieken die de leerlingen aan een jury moeten laten zien. In een loopvorm, hiervoor kun je punten behalen. Renzo Visser ging door naar de finale maar viel helaas buiten de prijzen.