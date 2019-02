Disco tennistoernooi groot succes

Sneek- Afgelopen zondag veranderde de Tennishal Sneek in een ware disco! Meer dan 30 kinderen hebben genoten van tenniswedstrijden met discoverlichting en de opzwepende beats van Tennis-DJ Raoul.

Het disco-tennistoernooi georganiseerd door de jeugdtrainer, jeugdcommissie van De Vliegende Bal en het WhoZnext team was weer een zeer geslaagd evenement. Meer dan 30 kinderen kwamen hier samen met vriendjes en vriendinnetjes enthousiast op af. Om 14.30 uur startten de jongste kinderen met hun wedstrijden en even later was de oudere jeugd aan de beurt. De Tennishal was omgetoverd tot een echte disco. Geen felle TL-verlichting, maar kleurrijke discolampen. De bal was daardoor niet altijd even goed te zien, maar dat mocht de pret niet drukken. DJ Raoul zorgde voor sfeervolle muziek. Hier en daar werden zelfs hippe dansmoves uitgevoerd door de kinderen en dat met een tennisracket in de hand! Moe maar voldaan ging iedereen weer naar huis.