Sneek- Op zondag 10 maart om 14:30 uur is Bye Bye Baby in te zien in Theater Sneek. Bye Bye Baby (10+) is een fysieke, humoristische en humeurige theatervoorstelling voor prepubers van Nastaran Razawi Khorasani over de grote transities in een mensenleven. De voorstelling toert tot en met 5 april door heel Nederland.

Bye Bye Baby

Op een dag is alles ineens anders. Gisteren was je nog de oudste en begreep je alles. Vandaag ben je de jongste en snap je er niets meer van. Je wist dat dit moment zou komen, maar je had er toch een heel ander idee bij. Zelfs de normaalste dingen zijn ingewikkeld. Hoe moet dit? En waarom heeft niemand je dit verteld?

In groep 8 was Nastaran de stoerste van de school en wilde iedereen haar vriend zijn. In de brugklas transformeerde ze naar een heel verlegen meisje dat met niemand durfde te praten. Haar nieuwe voorstelling Bye Bye Baby gaat over de grote overgangen die ieder mens in zijn leven doormaakt. Zoals die grote overgang van de basisschool naar de middelbare.

In Bye Bye Baby proberen twee mensen het hoofd boven water te houden in een decor vol bizarre obstakels en hindernissen. Een fysieke, humoristische en humeurige voorstelling voor de laatste klassen van de basisschool, voor brugklassers en voor iedereen die een grote verandering doormaakt.

Bye Bye Baby in Theater Sneek Westersingel 28, 8601 GR Sneek Aanvang: zondag 10 maart 2019, 14:30 uur Toegang: € 10,- Reserveren: www.theatersneek.nl, 0515 431 400