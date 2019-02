Beleef de Lente in It Fryske Gea: Live beelden van havik en zeearend

Sneek- Ook dit jaar maken Vogelbescherming Nederland en It Fryske Gea het weer mogelijk om de perikelen tussen een zeearend(foto boven) en een havik live te volgen via een webcam. Vorig jaar beleefden natuurliefhebbers voor het eerst de strijd tussen de beide roofvogels op hun nest in Nationaal Park de Alde Feanen. Zowel de havik als de zeearend had dezelfde plek in het vizier en streden hiervoor tot het einde. Unieke beelden! Nieuw dit jaar: een extra camera bij de plukplaats van de havik. Beleef de Lente vanaf zondag 17 februari (10u) via een webcam in It Fryske Gea op www.itfryskegea.nl/havik-zeearend of www.beleefdelente.nl

Extra camera met verrassingen

Zowel de havik als de zeearend wordt alweer gespot in de buurt van het nest met de camera. Gaan ze de strijd weer opnieuw aan? Welke roofvogel krijgen we dit jaar te zien? It Fryske Gea en Vogelbescherming Nederland willen een zo’n goed mogelijk beeld van het leven van de roofvogels in Friesland geven. Daarom is nu dan ook een camera bij de plukplaats van de havik geplaatst. Dit is een belangrijk onderdeel van de aanvoer van voedsel bij het nest met jongen. Daarnaast trekt de plukplaats ook andere nieuwsgierige dieren. Een extra camera met verrassingselement dus.

Lente in de bol

Al twee jaar op rij zijn er in de Alde Feanen zeearend-jongen grootgebracht. Inmiddels vliegen er drie rond. Ze groeien snel en worden ook geregeld gespot in natuurgebied de Grutte Wielen. Ook de havik doet het goed, alhoewel de roofvogel vorig jaar veel te verduren had. Denk aan de aanvallen van de zeearend, maar ook van een nijlgans. De drie haviksjongen die uit het ei kropen, een dag later de vierde, maar waarvan in veertien uur tijd drie jongen overleden. Iets wat volgers, maar ook experts, moeilijk konden begrijpen. Sip Veenstra, medewerker van It Fryske Gea: “Ik verheug mij nu alweer op alle mooie beelden die gaan komen. De verbazing, het niet weten, maar ook de vele verrassingen die we vast en zeker weer te zien krijgen. Het blijft leerzaam de natuur van zo dichtbij te kunnen volgen’.

Bloggers Jan de Boer, Meino Zondervan, Joy de Vos en Sip Veenstra volgen het wel en wee op de voet. Elke week beschrijven zij in hun blog de hoogtepunten. Nieuwsgierig? Volg ze vanaf zondag 17 februari (10u) op www.itfryskegea.nl/havik-zeearend of www.beleefdelente.nl. De meest bijzondere momenten worden verwerkt tot een clipje, zodat niemand iets hoeft te missen. De camera’s blijven aan tot alle jongen zijn uitgevlogen.

Foto: It Fryske Gea