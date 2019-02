Slachter slacht Sneek Wit Zwart 

Norg-Sneek Wit Zwart, de koploper van de eerste klasse F die in 2019 nog ongeslagen was, raakte op sportpark Schapendrift maar niet op drift en ging uiteindelijk tegen GOMOS met het kleinst mogelijk verschil onderuit. De gevierde man bij de promovendus was Roy Slachter die hoewel dat met slechts één treffer wellicht iets te zwaar is aangezet, vlak voor het eindsignaal de gouden kip i.c. Sneek Wit Zwart slachtte.

In de voorbeschouwing op de wedstrijd werd door ons het vingertje al opgestoken en werd al een waarschuwing afgegeven, dat de return tegen de promovendus naar verwachting minder makkelijk zou zijn dan de openingswedstrijd van het seizoen, toen Sneek Wit Zwart relatief eenvoudig met 5-1 won. Die waarschuwing was blijkbaar aan dovemansoren besteed, want de ploeg van trainer Germ de Jong opereerde zeker niet overtuigend, kwam maar zelden in scoringspositie en ontbeerde dan de broodnodige scherpte.

Dat laatste gold overigens ook voor de sportploeg van het jaar van de gemeente Noordenveld en dus leek een doelpuntloze remise het logische eindresultaat te worden. Totdat Roy Slachter vier minuten voor het einde van de reguliere speeltijd de rol van slager op zich nam en de titelkandidaat op deze regenachtig middag alsnog onder dompelde. Vervolgens war de restende minuten voor het onmachtige Sneek Wit Zwart te kort om het naderende onheil nog af te wenden.

Daarmee glipte de Snekers een punt door de vingers, al viel de schade door het gelijke spel van Emmen achteraf nog mee. Niettemin moet dat resultaat en de eigen nederlaag voor gemengde gevoelens hebben gezorgd, want daarmee liet Sneek Wit Zwart na om zich qua verliespunten weer in een betere positie dan de concurrent te manoeuvreren. Die mixed feelings waren wellicht het sterkst bij Gerben Visser, want zo win je zaterdag als trainer van Delfstrahuizen met 7-1 van Tollebeek en zo verlies je een dag later als spits van Sneek Wit Zwart met 1-0 van GOMOS.

Sneek Wit Zwart dat komende zaterdag SVBO ontvangt, blijft ondanks deze nederlaag met 28 uit 14 koploper in de eerste klasse F en heeft een punt meer dan Emmen en twee meer dan het verrassend sterk presterende VKW, die resp. nog wel een tegoedbon voor twee en één wedstrijd in de la hebben liggen.

Bron: Bron: http://pengel.weebly.com/