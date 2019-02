Sneek-Na een erg natte zondag, ik mat een 13 mm aan neerslag, gaat het met het weer de betere kant op. Komende dagen worden droge dagen en naast wolken speelt ook het zonnetje een rol. Tevens is er niet veel wind, deze zal meest zwak tot matig zijn en waait eerst nog uit een zuidwestelijke richting, vanaf donderdag uit het zuid tot zuidoosten. De temperatuur komt deze week overdag tussen de 7 en 11 graden te liggen, in de nacht dicht bij nul en is grondvorst mogelijk.

Vandaag zijn er opklaringen, mogelijk vanmorgen nog een buitje, verder blijft het droog in onze regio. De wind waait uit het west tot noordwesten, matig. De temperatuur 7 graden.

Komende nacht wolkenvelden en enkele opklaringen en daalt de temperatuur naar een 2 graden, grondvorst in mogelijk als het wat langer opklaart.

Morgen meer bewolking, het blijft droog. De temperatuur een graadje winst, 8 graden bij een zuidwestelijke wind die zwak tot matig is.

Dirk van der Meer