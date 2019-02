LSC 1890 wint doelpuntrijk duel

Oerterp-Na drie achtereenvolgende nederlagen heeft LSC 1890 tegen Oerterp weer een overwinning geboekt. Op de Griene Greide leek het aanvankelijk nog de verkeerde kant op te gaan, maar binnen een paar minuten kantelden de Snekers met twee treffers de wedstrijd, waarna invaller Tom Doldersum in de tweede helft met een treffer en een assist een belangrijke bijdrage aan de Sneker zege leverde.

De openingsfase van de wedstrijd die uiteindelijk bijna net zo doelpuntrijke zou worden als een aantal eerdere onderlinge confrontaties, had aanvankelijk het karakter van een repeterend geweer. Opnieuw waren de betere mogelijkheden voor de Snekers en opnieuw nam de tegenstander qua score het voortouw. De Sneker defensie zag er daarbij overigens niet echt solide uit, want Joran Pultrum werd eigenlijk geen stro breed in de weg gelegd en hij kon na een eenvoudige kapbeweging simpel de 1-0 noteren.

Niet veel later leek LSC 1890 dankzij Lars Bos op gelijke hoogte te komen, maar de goal – in de ogen van de blauwhemden een glaszuivere – kreeg tot woede van de Snekers op advies van de grensrechter van Oerterp niet het vereiste keurmerk. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want na iets meer dan een half uur schoot Daan Daniëls een vrije trap binnen en nog geen twee minuten later profiteerde Jolt Schotanus optimaal van de desorganisatie bij de thuisploeg (1-2).

​Trainer Erik van der Meulen bracht bij het begin van de tweede helft Tom Doldersum voor de geblesseerde Jari Boorsma en die wissel zou LSC 1890 geen windeieren leggen. De “youngster” stond namelijk koud tien minuten in het veld, toen hij de Sneker voorsprong uitbreidde. Die marge van twee goals had kort daarop nog hoger kunnen uitvallen, indien LSC 1890 de volgende mogelijkheid – één uit de categorie “14-karaats” – had verzilverd.

Nu bleef de definitieve beslissing uit en die kwam met nog een kwartier op de klok nog op de tocht te staan, toen Lars Boonstra met een schot in de kruising namens Oerterp de aansluiting tot stand bracht. Vervolgens bleef het spannend tot de allerlaatste minuut, maar toen zette Rodi de Boer na voorbereidend werk van de al genoemde Tom Doldersum Oerterp weer op ruimere afstand. Met die 2-4 werd de spanning echter niet de nek omgedraaid, omdat Jelmer Hylkema vrijwel onmiddellijk na de aftrap met een streep de hoop bij de thuisclub terugbracht. Meer dan hoop werd het echter niet, want LSC 1890 liet verder niks meer toe en haalde uiteindelijk dus een streep door de plannen van Oerterp.

LSC 1890 dat komende zondag gastheer is van GVAV Rapiditas, herstelde zich daarmee enigszins van de mindere weken en bleef door deze overwinning in punten op gelijk hoogte met koploper Roden. “The Blues” hebben echter wel drie wedstrijden meer in de benen.

