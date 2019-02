Column:Het nut van vegetarische rookworst

‘Zijn zintuigen staan op scherp. Als hij niet stopt met jagen, dan wordt hij zwak. Behoedzaam verkent hij de omgeving. Wanneer een herkenbare geur zijn neusgaten binnendringt begint de jacht. Geruisloos volgt hij de aangename reuk. Het is een goede vangst voor dit tijdstip van de dag. Het stillen van deze ontembare honger hangt af van een succesvolle aanpak. Vliegensvlug slaat hij toe en grist het uitgebakken spek uit de pan. Mijn pollepel zwaait in de richting van zijn hand en komt met een klap op het aanrecht. Mis.’

Dit soort dingen, zoals eten uit de pan graaien terwijl ik aan het koken ben, moet je bij mij niet doen. Dat dan opeens een halve paprika verdwijnt of zoals laatst de helft van de voor de zuurkoolstamppot bestemde spekjes. Dat karige stamppotje vonden meerdere gezinsleden flink balen.

Wij eten overigens vaak vegetarisch, om allerlei redenen, maar het is ook gewoon best smakelijk. Een kaasburger is in feite een veredelde kaassoufflé en vegetarische kipstukjes zijn best te behappen. Zuurkool en boerenkool echter, dat eten we toch met echte stukjes spek en rookworst. Toen ik onlangs de vegetarische rookworst van Unox in de winkel zag liggen, moest die mee. Thuis verbaasde ik mij over het uiterlijk, want deze rookworst blijkt tamelijk overeenkomstig met de ‘echte’. Verwachtingsvol sneed ik een plakje af en ook aan de binnenkant was de gelijkenis treffend. Dat schepte wellicht ook die smaakvolle verwachting, maar allemachtig zeg: wat een ranzige ervaring.

Daar lag dan een bijna geheel intacte ‘dit noemen we ook worst’ en geen ‘echte’ op reserve. Ter voorkoming van een gebrekkige stamppot, wierp ik een blik op de klok met eigenlijk doel of ik nog op tijd was voor de supermarkt, maar ineens had dat onsmakelijke geval nieuw nut. Ik verschool mij in het donkere deel van de kamer toen ik de voordeur van het slot hoorde gaan.

‘Het roofdier liep in directe lijn zijn neus achterna. Een hoorbaar opgewekt gemompel vanuit de keuken bevestigde dat hij zijn prooi had gespot. De openspringende prullenbak, spuuggeluiden en een luide gadverdamme die daarop volgden, waren het karige stamppotje van deze avond dubbel en dwars waard.