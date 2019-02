Gezelligheid, winters weer en vooral lekker eten tijdens de Culinaire Elfstedentocht

Sneek – Al 8073 dagen geen Elfstedentocht: “It giet mar net oan”. Nog nooit duurde het wachten op de Tocht der Tochten zo lang. Zodra de temperaturen dalen tot onder het vriespunt, beginnen de handen al te jeuken. Na zoveel jaren en tegenslagen klinkt daarom ook steeds vaker de vraag: Komt die er ooit nog? Op deze vraag kan tot op heden geen één meteoroloog antwoord op geven, tot grote teleurstelling van schaatsliefhebbers.

Gelukkig was van deze teleurstelling niks te merken tijdens de Culinaire Elfstedentocht, want weer of geen weer, ijs of geen ijs: de Culinaire Elfstedentocht gaat altijd door! Én hoe! Zowel de donderdag- en vrijdagavond konden zo’n 300 deelnemers genieten van heerlijke tapasgerechten van hoe kan het ook anders: 11 horecagelegenheden in Sneek.

Ondanks de regen en harde wind was de opkomst groot. In de zaal van de Walrus werd iedereen warm ontvangen en na het ophalen van de stempelkaarten kon de Tocht der Tochten dan toch echt beginnen. Elke groep start in een ander etablissement en krijgt daar een hapje geserveerd met een bijpassend drankje. Na 20 minuten is het tijd voor de wissel en heeft elke groep tien minuten de tijd om zich naar het volgende adres op de stempelkaart te begeven. Met alle elf stempels op zak, kregen alle deelnemers uiteraard een welverdiende medaille!