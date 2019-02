Gevoelige nederlaag voor KV de Waterpoort

Hurdegaryp- Een grote delegatie korfballers reisde naar Hurdegaryp afgelopen zaterdag. Coach en trainer Nico Kraan bracht maar liefst zes wissels mee om winst tegen Quick ’21 te verzekeren. Na gelijkspel tegen de koploper vorige week was het weer tijd voor een overwinning. Waterpoort opende de score en Quick volgde snel. Gedurende de eerste helft ging het gelijk op, waarbij geen van beide ploegen een gat kon slaan. Zo werd er gerust met een stand van 10-7. Kraan spoorde zijn spelers aan om verdedigend de deur dicht te houden en rustig te blijven schieten. Hoewel het team verdedigend redelijk de controle had, bleek scoren lastig ondanks vele doelpogingen. Hierdoor bleef Quick aan de leiding tot vlak voor het eind. In de laatste 5 minuten van de wedstrijd konden de Sneekers nog snel drie doelpunten scoren waardoor het gelijk werd. De bal ging nu over naar de thuisploeg en deze wisten tot vlak voor tijd nog te scoren. Het aanvalsvak van de Waterpoort kon dit niet evenaren waardoor er werd afgefloten met 19-18.

Ondanks het verlies blijft de Waterpoort nu op de zesde plek in de poule staan. Op 2 maart aanstaande is de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Hoogkerk.