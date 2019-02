Spelen met grote treinen in station Sneek in de voorjaarsvakantie

Sneek – In de voorjaarsvakantie is het station van Sneek weer omgetoverd tot mini kinderspeelparadijs. Er zijn drie kinderspeelbanen met grote locomotieven gebouwd waarmee gereden en gespeeld kan worden. Er zijn houten treinen, bouwmateriaal en houten bouwblokken waarmee groots kan worden gebouwd. In de expositie “Magazijn van de dromen” liggen ook nog eens 1600 houten blokken klaar om te bouwen en te spelen. Genoeg voor uren speelplezier.

En kinderen mogen van 18 t/m 22 februari gratis in het museum, als ze een Pake of Beppe meenemen. Met hout spelen is voor velen het begin van een mooie hobby. In de vakantie kunnen kinderen uren spelen met hout en zelf prachtige gebouwen van hout bouwen. En hebben ze genoeg van het spelen dan kunnen ze genieten van de grote fluitende bewegende stomers.

Zo wordt het bezoek aan het museum een feestelijk uitje voor het hele gezin. In de vakantie is het museum elke dag geopend op maandag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur en op alle andere dagen van 10.00 tot 17.00 uur. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein.

Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.

Fotobijschrift: Uren speelplezier in station Sneek met grote treinen