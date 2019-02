Sneek Wit Zwart ZM wint kopie heenwedstrijd

Sneek – De return tussen Sneek Wit Zwart ZM en Makkum was een kopie van de heenwedstrijd. Opnieuw waren de mogelijkheden voor de Snekers groter in getal en opnieuw lukte het ZET EM lange tijd niet om daaruit munt te slaan. Pas in de slotfase van de wedstrijd wist de ploeg van trainer Niels Boot eindelijk één van die mogelijkheden te benutten en die ene treffer bleek uiteindelijk goed voor de volle buit.

In tegenstelling tot het begin van het seizoen toen Sneek Wit Zwart ZM een prima voorbereiding kende, verliep die op de tweede seizoenshelft daarentegen rommelig. Slechts één keer betrad de hoofdmacht het veld voor een oefenduel, terwijl de trainingsopkomst in de afgelopen weken naar eigen zeggen ook niet overhield. Niettemin was de koploper waar “captain” Justin Rienks ontbrak, op deze winderige middag tegen de nummer vier van de ranglijst de bovenliggende partij en leek het een kwestie van tijd, aleer men dat verschil ook in de score tot uitdrukking zou brengen, vooral ook omdat de gasten al vroeg vanwege blessures twee keer noodgedwongen moest wisselen.

Naarmate de wedstrijd vorderde kreeg die gedachte kreeg echter meer en meer het karakter van een fata morgana, want eenmaal in de zestien ontbrak aan Sneker zijde veelal toch de nodige scherpte. Totdat Rinke Hiemstra in de 72ste minuut toesloeg en de Snekers verdiend op voorsprong zette. Daarmee haalde hij niet alle zijn gram voor de rode kaart die hij in de heenwedstrijd in Makkum mocht ontvangen, maar daarmee werd hij uiteindelijk ook de matchwinner. Daar waar Makkum in de heenwedstrijd in “the dying seconds of the game” nog langszij kwam, bleek de ploeg uit de Friese badplaats nu niet bij machte om het tij nog te keren.

Wanneer het tij is gezakt, dan leert de op het strand achtergebleven ranglijst dat Sneek Wit Zwart ZM in vier A nog steeds de koploper is. De Snekers die komende zaterdag bij SC Bolsward op bezoek gaan, hebben twee punten voorsprong op naaste belager QVC en vier op stadgenoot Waterpoort Boys. Makkum blijft ondanks deze nederlaag vierde, omdat Tollebeek bij het Delfstrahuizen van Gerben Visser ongenadig hard onderuit ging.

Sneek Wit Zwart ZM – Makkum 1-0 (0-0)

​Doelpunten: 1-0 Rinke Hiemstra (72.)

Scheidsrechter: G.J. Bakker

​Gele kaart: Klaas Bosma (Makkum)

​Rode kaarrt (2x geel): Tjitte Folkertsma (Makkum

​Opstelling Sneek Wit Zwart: Martin van de Kamp, Jesper Zijlstra, Thijs Goes, Age Hains Boersma, Jesse Lee Staalsmid, Daniël Bennik, Patrick Altenburg, Freerk de Jong, Tim Posthuma, Rinke Hiemstra en Geart Hiemstra

Foto: Nico Altenburg

Bron: http://pengel.weebly.com