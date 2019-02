Off day Neptunia

Almelo – De waterpoloërs van Neptunia’24 hebben zichzelf zaterdag niet zo’n beste dienst bewezen. In Almelo werd met een zeer teleurstellende einduitslag van 11-6 verloren van laagvlieger De Veene.

De Snekers waren flink gehavend en traden door verplichtingen van werk en vakanties maar met slechts twee wisselspelers aan. Dat het een zware avond zou worden stond van te voren vast, toch nam de ploeg van speler/coach Arjen van Leeningen direct het voortouw. De eerste twee aanvallen werden zorgvuldig uitgespeeld en dat leverde een comfortabele 0-2 voorsprong op. Deze verdween echter als sneeuw voor de zon.

Toen De Veene in de laatste seconde van de derde periode met 5-4 voor kwam, leek er iets te knakken bij Neptunia. Met nog één periode te spelen was er genoeg perspectief maar aanvallend gaf niemand echt thuis. Kans op kans werd gemist en in de daaropvolgende counter was De Veene uiterst effectief.

Over twee weken spelen de heren weer thuis. Op 23 februari is nummer 11, DWK uit Barneveld om 17:00 te gast.

Doelpunten Neptunia’24: Dennis van der Veldt (2x), Rick Lunter, Burak Caglar, Niels van der Zweep en Wessel Westra (allen 1x)