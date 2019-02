Legend Reen Sneek neemt koppositie over

Heerde – Afgelopen zaterdag speelde Legend Reen Sneek uit in Heerde tegen de nr. 4 Makkers van Wilma. Door de knappe 6-4 overwinning en het verlies van koploper Dissel uit Staphorst is Legend Reen Sneek de kersverse koploper.

De roundrobin werd met 9-7 door Sneek gewonnen. In de eerste 2 single partijen moest Gijsbert van Malsen en Theo de Jong buigen voor respectievelijk Sven Groen en Daniel Bakker. Hierna wisten Meinte Hibma en Jitse v/d Wal hun partijen wel te winnen tegen Elmar Schiffmacher en Jan de Weerdt. Tussenstand 3-2 voor Legend Reen Sneek. In de koppels verloren Meinte Hibma en de voor Theo de Jong ingevallen Gillian Dobber hun eerste partij tegen Sven en Elmar 3-3. Gijsbert en Jitse wonnen hierna van Daniel en Jan maar verloren van Sven en Elmar, 4-4. In het laatste koppel wonnen Meinte en Gillian overtuigend met 3-0 van Daniel en Jan 4-5. In de afsluitende solopartij namen Sven en Jitse het tegen elkaar op, na een zenuwslopende partij trok Jitse met 4-3 de partij en wedstrijd over de streep. Eindstand 6-4 in het voordeel van Legend Reen Sneek. Door het verlies van koploper Dissel uit Staphorst is Legend Reen Sneek nu de kersverse koploper in de Overgangsklasse A.