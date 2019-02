Good old Robert Minks wijst Wéé Péé Béé de weg

Creil – Nadat Waterpoort Boys in de eerste wedstrijd van het seizoen SC Creil al met 2-0 van zich afschudde, prijkten nu na negentig minuten en een beetje in de Noordoostpolder dezelfde cijfers op het scorebord. Daarmee beleefde de Wéé Péé Béé een prima herstart van de competitie, vooral ook omdat trainer Janco Croes het deze middag zonder een aantal vaste krachten moest doen.

Naast Stefan Kroon en Patrick Bles die beide nog geschorst waren, ontbraken verder de gekwetste Jordi Heerings en de eveneens geblesseerde Ron Huitema, zodat bij de inspectie van de troepen good-old Robert Minks weer eens op het appel verscheen. Minks was ook degene die de eerste mogelijkheid kreeg, maar na voorbereidend werk van Andy de Vries werd zijn volley gekraakt. Niet veel later werd hij opnieuw in stelling gebracht, maar deze keer miste zijn kopbal kracht en richting. Na een klein kwartier kreeg Minks de bal van Jesse Frolich op een presenteerblaadje aangereikt, maar de inzet van de man die in dienst van Waterpoort Boys al 105 keer scoorde, werd echter nog net voor de doellijn gekeerd.

Na die mogelijkheid die eigenlijk een treffer had moeten opleveren, kwam de thuisclub er eindelijk een keertje uit, maar echt gevaarlijk werd men niet, Integendeel, het was vooral het doel van SC Creil dat in het middelpunt van de belangstelling stond. Zo was de hardwerkende Richard Hamstra er een keer dichtbij, toen hij door de van een blessure teruggekeerde Kevin Kedde werd bediend. De kopbal van de spits verdween echter recht in de handen van de doelman van de thuisclub, maar na een klein half uur had diezelfde goalie geen verweer, toen Robert Minks bij de tweede paal een voorzet van Romano Pasveer met zijn chocoladebeen zijn 106de treffer tegen de touwen werkte (0-1).

Vervolgens zorgde de thuisclub voor enige dreiging, doch de diep gestuurde spits wist vanuit een moeilijke hoek het net niet te vinden. Dat laatste lukte Waterpoort Boys even later bijna wel, maar het schot van Hamstra zeilde net over de kruising. Drie minuten voor rust leek de 0-2 alsnog op het scorebord te komen, maar na een combinatie met Andy de Vries liet Jesse Frolich voor een bijna lege goal deze uitgesproken kans liggen.

Meteen na rust probeerde SC Creil in wat naar later bleek, de sterkste fase van de thuisclub de gelijkmaker te forceren. Niettemin was de eerste kans voor de Snekers, maar Richard Hamstra vergat de bal na een pass van Robert Minks mee te nemen. Het was meteen de laatste actie van Minks, want even later werd hij afgelost door Mohammed Hasan Arsandar. Die zag dat de verder prima spelende Tim van der Werf de bal in de voeten van een tegenspeler speelde die op zijn beurt twee man omspeelde en die op het randje van de zestien (of was het er binnen?) door een “nuttige” overtreding van Tarik Hamdi een halt werd toegeroepen. De leidsman aarzelde, maar deponeerde de bal net buiten de beruchte lijnen en die vrije trap leverde uiteindelijk niets op. Aan de andere kant was de man in het zwart daarentegen resoluut, toen Arsandar door de doelman van de thuisclub in het strafschopgebied werd neergelegd, waarna Jesse Frolich vanaf elf meter het vonnis voltrok.

Vervolgens ging SC Creil op zoek naar de aansluitingstreffer, maar echt overtuigend was het allemaal niet, al kreeg men na een mooie steekpass en dito voorzet nog wel een behoorlijke kans. De inzet werd echter door Kevin Kedde gekraakt en daarmee voorkwam hij de aansluiting en een spannende slotfase. Arsandar had die spanning overigens helemaal weg kunnen nemen, indien zijn vizier in de slotfase op scherp had gestaan. Eerst dook hij na een door Jesse Frolich doorgekopte uittrap van Stefan Rijpkema alleen voor de doelman van Creil op en verdween zijn inzet net naast. En even later mocht hij hetzelfde resultaat bijschrijven, toen hij na een aanval over veel schijven opnieuw het eindstation was. Het was meteen de laatste vermeldenswaardige actie, want in de laatste tien minuten gebeurde er weinig meer en derhalve werd de 0-2 ook de eindstand.

SC Creil – Waterpoort Boys 0-2 (0-1)

​Doelpunten: 0-1 Robert Minks (26.), 0-2 Jesse Frolich (64.-pen.)

Scheidsrechter: M. Tramper

Gele kaart: Jelle Loosman (SC Creil), Jesse Frolicht, Romano Pasveer (Waterpoort Boys)

​Opstelling Waterpoort Boys: geen informatie bekend

Foto: Etty van der Meulen-Vermaning

Bron: http://pengel.weebly.com