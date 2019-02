Derde bestelronde New York-boek Akkrum

Sneek – De derde bestelronde voor het herinneringsboek over de New York-dagen in juni 2018 gaat los. Het naslagwerk van 256 pagina’s met hard kaft, meer dan duizend foto’s en talloze verhalen levert laaiend enthousiaste reacties op. ,,Veel mensen hebben het boek bij anderen kunnen inkijken en besluiten alsnog een eigen exemplaar te bestellen.’’

Het New York-boek heeft een extra groot formaat en staat boordevol verhalen en foto’s over de twee weekenden, waarin een inkijkje werd gegeven in de wereld van Folkert Cooper. De geboren Akkrumer emigreerde eind negentiende eeuw als Folkert Kuipers naar Amerika en werd daar als zakenman zeer gefortuneerd. Het destijds grootste warenhuis ter wereld, dat hij in 1896 aan Sixth Avenue opende, werd tijdens de New York-dagen in zijn geboorteplaats op schaal nagebouwd.

Het boek van Paul Hettinga en Alex J. de Haan beschrijft hoe zo’n vijfhonderd acteurs, figuranten en vrijwilligers maanden in touw waren om tijdens twee weekenden een evenement neer te zetten, dat in het jaar van de Culturele Hoofdstad LF2018 een absolute topper was. Het New York-boek geeft een uitgebreide beschrijving van het vier dagen durende evenement.

Belangstellenden kunnen een exemplaar van het dikke koffietafelboek bestellen op www.noordoost.nl/mmatf.

Bij de foto: Enthousiaste reacties op het herinneringsboek over de New York-dagen in Akkrum: ,,Wát een dik boek, wát een foto’s en wát een verhalen!’’

Foto: Persbureau Noordoost/Alex J. de Haan