25e editie G-voetbaltoernooi in Heerenveen

Heerenveen – Op zaterdag 9 februari organiseerde Sport Fryslân voor de 25e keer het G-voetbaltoernooi 4 tegen 4 in Heerenveen. 325 deelnemers met een handicap streden om de felbegeerde titels. Deelnemer Aant Jager en trainster Anita Hadderingh kregen een attentie voor deelname aan al deze 25 toernooien. Het bijzondere aan dit event is dat de werkgroep ook al 25 jaar dit toernooi organiseert, zij werden in het zonnetje gezet.

Het G-voetbaltoernooi is ontstaan op 11 februari 1995 bij het 90 jarig jubileum van de KNVB Friesland. Er deden toen 44 teams mee. De werkgroep heeft vanaf de start dezelfde samenstelling gehad met Ad Ton,

Piet Smit, Ellie Groot en Berber van der Krieke. Later werd het team uitgebreid met Sjaco de Waal en Jopie Tigchelaar. Het is het laatste toernooi van de organisatie, zij dragen het stokje over aan Sportstad Heerenveen.

Toernooi

Het G-voetbaltoernooi was ook dit jaar weer spannend en sportief voor 52 teams van scholen voor speciaal onderwijs, woonvormen, sportorganisaties en dagbesteding op vier boardingvelden 4 tegen 4 en op één zaalvoetbalveld 7 tegen 7.

Uitslagen van de jubileumprijzen

De eerste prijzen in de negen poules gingen naar: zml Twalûk 1 en zml It Twalûk 2 – Leeuwarden, zml Talryk 4 –Drachten, zml Wingerd 2 – Damwoude, SBO Súdwester Adelaars en Súdwester Wolven – Sneek, combiteam BlauwWit’34 L’warden/Joure Specials, Samen Onderweg Sneek 2, Urk Rodé Vis Plus.

De prijzen voor de schotsnelheidsmeter gingen naar: zml Wingerd 3 – Damwoude, SBO Bolderboys 1 – Franeker en v.v. Heerenveense Boys G1

De prijzen van de penaltybokaal waren voor: zml Talryk 1 – Drachten, SBO Bolderboys 2 – Franeker en v.v. Drachten.

Tot slot waren er nog de aanmoedigingsprijs voor W&B Smitstraat –Sneek en een trainingsclinic voor één van de snelste inschrijvers voor dit toernooi: Urk Rodé Vis Plus.

Met blaaskapel De Útlopers uit Sneek werd in de sportzaal feestelijk afgesloten. Als afsluiting van deze dag hebben nog ruim 400 personen, op uitnodiging van de hoofdsponsor, de wedstrijd SC Heerenveen – PEC Zwolle bijgewoond. Al met al een prachtige jubileumeditie.

Samenwerking

Dit G-voetbaltoernooi 4 tegen 4 is mede mogelijk gemaakt door: Handicap.nl, Foppe Fonds, Fonds Gehandicaptensport, Special Sporters Fonds, gemeente Heerenveen, gemeente Súdwest-Fryslân, provincie Fryslân, Stichting vrienden van Talant, Talant, Intersport de Leeuw Heerenveen-Sneek, Beijk catering, Sport op Basisscholen, gemeente De Fryske Marren, Stichting A-wareness, Sportstad Heerenveen, De Friesland Zorgverzekeraar, Groen Leven en Sport Fryslân.