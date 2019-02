ONS Sneek vergroot verschil met de zorgsector

Sneek-De slotfase van de wedstrijd tegen Eemdijk deed denken aan de duels van de voorbije weken, waarin ONS Sneek een aantal malen een zeker lijkende overwinning uit handen gaf. Het verschil met die wedstrijden was, dat de tegenstander deze middag al op ruime afstand was gezet en dat het doelpunt dat Eemdijk vlak voor tijd maakte, niets en niemand op het Zuidersportpark kon verontrusten.

Zo onbekommerd verliep de eerste helft daarentegen niet, want hoewel ONS een overwicht had, ging er in de opbouw het nodige mis. De Snekers hadden dan ook het helpende been van een oud-Sneker nodig om op voorsprong te komen. In de 25ste minuut beging ex ONS-er Renco van Eeken op de achterlijn namelijk een overtreding op Martijn Barto, waarna de arbiter van dienst de bal op de stip deponeerde en Michael Lanting via de binnenkant van de paal de elf meter verzilverde. Kort daarna kreeg Yumé Ramos na geklungel in de Eemdijk-defensie bijna een kans op de 2-0 in de schoot geworpen, maar met kunst en vliegwerk wisten de groenhemden die nog net te voorkomen.

De stand had op dat moment voor hetzelfde geld overigens 1-1 kunnen zijn. Nadat Curty Gonzales in de openingsfase op aangeven van Lanting een bal voorlangs had geschoten, kregen de gasten na een minuut of twintig namelijk de eerste, echte 100%-kans. Klaas Bout slaagde er echter niet in om vanaf een meter of vijf een voorzet van Van Eeken achter doelman Barry Ditewig te werken en daarmee ontsnapte ONS aan een achterstand. Dat zou overigens tegen de verhouding in zijn geweest, want ONS had zoals hiervoor al werd vermeld, een overwicht.

Dat ging echter niet gepaard met uitbundig veel mogelijkheden en na de openingstreffer dwong alleen Yumé Ramos doelman Gerben Ruizendaal tot een, zij het moeizame redding, terwijl Eemdijk zowel bij een gevaarlijke voorzet van Genridge Prijor als bij een combinatie tussen Ramos en Denzel Prijor met de schrik vrijkam. Ook een artistiek hoogstandje van Ramos sorteerde uiteindelijk geen effect, zodat de rust met een 1-0 voorsprong werd bereikt.

Na de thee koos het gegroepeerd spelende Eemdijk met Syrano Morrison voor een iets offensievere tactiek en daardoor kreeg ONS in het tweede bedrijf meer ruimte. Morrison zorgde meteen voor de nodige dreiging en na een voorzet van Eemdijk, voorkwam Denzel Prijor ten kosten van een hoekschop dat Zakaria el Bennay de bal bij de tweede paal kon binnen tikken. Nadat Ramos vervolgens na een pass van Barto ruim over schoot, kreeg ONS met bijna een uur op de klok op de linkerkant van het veld een vrije trap. Die “free kick” werd door Lanting richting de eerste paal verzonden, waar wie anders dan Ramos de bal fraai binnen kopte (2-0).

Even later zorgde een combinatie over de as van het veld en een schot van Klaas Bout aan de andere kant voor enige onrust, waarna een vrije trap van Van Eeken via de muur over de achterlijn hobbelde. De daaropvolgende hoekschop bracht echter niet in het laatje Dat was ook het eindresultaat bij een inzet van Morrison (zijnet), zulks in tegenstelling tot de volgende aanval van Sneker makelij. in de 73ste minuut stuurde Lanting Gonzales weg, waarna laatstgenoemde de bal beheerst onder Ruizendaal door in de verre hoek schoof (3-0).

Niet lang daarna kreeg invaller Jesper Bolland een behoorlijke mogelijkheid, doch zijn inzet werd door Ditewig gekeerd. Dat laatste lukte zijn collega aan de andere kant niet, toen Yumé Ramos na een pass van Martijn Barto alleen voor hem opdook en ongenadig hard uithaalde. Die voorsprong had een minuut later nog groter kunnen uitvallen, indien de omhaal die Lanting na een pass van Jelle de Graaf in gedachten had, niet volledig mislukt was.

​Vervolgens lukte een breedtepass van invaller Frits Dantuma ook niet en daarmee hielp hij Eemdijk onbedoeld een countermogelijkheid. Morrison stuitte uiteindelijk op de degelijk spelende Ale de Boer. Een minuut later liet de Oranje-defensie zich door een snel genomen vrije trap echter toch nog verrassen, waarna David van de Groep van dichtbij Barry Ditewig passeerde.

Die tegentreffer kon zoals hiervoor al werd vermeld, niets en niemand op het Zudiersportpark meer deren, want de verdiende buit was toen al lang en breed binnen. Door die buit passeerde ONS dat komende zaterdag in Harkema de derby tegen “the Boys” afwerkt, passeerde op de ranglijst niet alleen Ajax en VVOG, maar vergrootte ook het verschil met de eerste fatale streep i.c. de zorgsector tot negen punten.

Bron: http://pengel.weebly.com