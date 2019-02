Sneek – Het weer valt, als we de wind buitenbeschouwing laten, erg mee deze zaterdag. Er is ruimte voor de zon en de kans op een bui is erg klein voor deze regio. Wat wel bepalend is, dat is de wind. Deze waait stevig uit het zuidwesten, krachtig tot hard op het Sneekermeer, tevens moet het verkeer rekening houden met windstoten tot 80 km/u. De temperatuur prima, 8 tot 10 graden.

Komende nacht vanuit het zuidwesten bewolking, later valt er regen.

Morgen een natte zondag. Er valt geruime tijd buiige regen, in totaal wordt er een 10 mm verwacht voor deze regio. Qua wind valt het mee, matig uit zuidwest tot noordwest. De temperatuur 9 graden, gemeten in de morgen, in de middag wat lager.

Volgende week krijgt het weer een rustiger en droger karakter. De nacht worden kouder met kans op wat vorst, overdag 6 tot 9 graden.

Dirk van der Meer