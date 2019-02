Muziek op de computer

Kimswerd – De computer is een handig hulpmiddel voor muziekliefhebbers. Binnen een paar klikken heb je het liedje of de videoclip wat je zoekt. Alles wat er ooit gemaakt is kan men beluisteren, bekijken en bewaren zodat men het makkelijk terugvindt.

Wilt u meer te weten komen over muziek op de pc of laptop? Op 18 februari start in Kimswerd een serie van 3 avonden waarop alles aan de orde komt over het eenvoudig zoeken, luisteren en bewaren van muziek via de computer. Neem uw eigen laptop mee of als u die niet heeft een usb-stick. De avonden vinden plaats op 18 + 25 februari en 4 maart van 19.30 tot 21.30 uur. De locatie is MFC Piers’ Stee, Harlingerweg 26A in Kimswerd en de kosten bedragen € 6,- per avond. Aanmelden kan t/m 16 februari via wapkimswerd@hotmail.com of 06-13178632.