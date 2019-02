Maak je klaar voor The Original Fake Trump: Greg Shapiro komt naar Theater Sneek

Sneek – Comedian Greg Shapiro, beroemd vanwege zijn Trump-imitaties, reist het land door met zijn theatershow The Madness of King Donald. De show van Shapiro staat garant voor een komische, maar ook therapeutische avond: de comedian presenteert een psychologische survivalgids voor de 45e, en misschien wel laatste, president van de Verenigde Staten. ‘The Original Fake Trump’ komt op 16 februari naar Theater Sneek.

De Amerikaans-Nederlandse acteur en comedian was al bekend van onder andere Boom Chicago, BNR Nieuwsradio en Comedy Central, maar hij werd pas echt wereldberoemd in Nederland toen hij als Trump optrad in de ‘Netherlands Second’-video van Arjen Lubach, die viraal ging en wereldwijd meer dan 50 miljoen views kreeg. Na dit enorme succes reist Shapiro nu door het land met zijn show The Madness of King Donald, een avond vol stand-up comedy, met een vleugje improvisatie, geregisseerd door Boom Chicago-collega Michael Diederich.

De voorstelling biedt bovendien een unieke kans voor de gewone Nederlander om kennis te maken met de president van Amerika. Heb je brandende vragen die je altijd al eens aan de president wilde stellen? Dit is je kans! “As The Original Fake Trump I plan to give more press conferences than the actual Trump,” aldus Shapiro. Houd je vragen dus klaar als je het theater binnenstapt voor een ontmoeting met ‘The Original Fake Trump’.

Praktische informatie

Foto: Adrie Mouthaan