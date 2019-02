Kinderactiviteiten in Museum Hindeloopen: Lekker ite… niks weismite!

Hindeloopen – Heb je een leuke pake, beppe, aete of ame? Neem ze dan in de voorjaarsvakantie mee naar Museum Hindeloopen. Daar valt ook nu weer van alles te beleven. Zoals ieder jaar gaat de actie ‘Help pake en beppe de vakantie door’ van start.

“Het thema is dit jaar om te smullen. Het gaat over lekker eten, vroeger en nu, maar ook over wat we allemaal weggooien. Op 19 en 20 februari zijn smulpapen van 6 tot 12 jaar welkom in museum Hindeloopen. We beginnen om 14.00 uur en stoppen rond 16.00 uur.”

In het museum is wat aan de hand. Overal zijn sporen van eten en spullen die weggegooid zijn. Hoe komen die in het museum, wie heeft dat gedaan? Is er soms een Kleinduimpje die broodkruimels strooit? Met de kinderen volgen we de sporen. Dan blijkt dat een beroemd iemand zich in het museum heeft verstopt. Wil je weten wie dat is en waarom hij zich heeft verstopt? En waarom hij zo boos en verdrietig is? Kom dan maar gauw in de vakantie kijken. Want er gebeurt nog veel meer.

“Zo gaan we ontdekken hoe we nu eten bewaren en hoe dat heel vroeger was, doen we een voelspel met (verrassing) en wordt er een enorm kunstwerk gemaakt van afval dat in het museum mag hangen. Ook is er een ‘lekkere’ tafel waar je een ‘pûdsje’ mag vullen met lekkere en gezonde dingen. Natuurlijk om op te eten en om niks ‘wei te smite’.

Met de verdrietige en boze ‘insluiper’ komt het helemaal weer goed. Hij mag zelfs het kunstwerk beoordelen. Natuurlijk gaan we ook knutselen. Wil je thuis als een echte kok iets opdienen, dan kun je deze middag een dienblad versieren.”

Wanneer pake of beppe, aete of ame niet kunnen, mag ook je ouders mee nemen. Kosten voor een hele middag € 5,- per pake of beppe. Inclusief activiteiten, materiaal en traktaties.