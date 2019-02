Habon en Elvera van EspecialCare verzorgen interieurstyling bij Buur

Sneek – Habon en Elvera van zorg en leerbedrijf EspecialCare vinden het leuk om creatief bezig te zijn, interieurstyling is daarom ook helemaal hun ding. Eigenaresse Anneke van EspecialCare stelde voor om met de dames bij restaurant Buur langs te gaan.

De dames gingen in gesprek met Hannah (de eigenaresse van Buur) en Hannah vond dit een super leuk idee. “Afgelopen zomer gingen we met EspecialCare naar Buur. We vinden het interieur van Buur hip en trendy, helemaal onze smaak”, aldus de dames. Ze zitten vol met ideeën en hebben zin om aan dit avontuur te beginnen.

Het thema waar ze mee starten is Valentijn. “Wat het de volgende keer wordt? Zullen we dat al verklappen? Oké vooruit: Carnaval”. Aan de bar bij Buur worden alweer nieuwe plannen gesmeed, voor het volgende thema.

EspecialCare is een zorg en leerbedrijf voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of achterstand tot de arbeidsmarkt. Eén van de speerpunten van EspecialCare is onder andere: sterk(er) staan in de maatschappij en het bevorderen van de zelfredzaamheid. Door dit soort samenwerkingen vergroten deze dames hun sociale en arbeidsvaardigheden. Dit is ook heel goed voor hun zelfvertrouwen en eigenwaarde, net als ieder ander horen ze er ook bij. Een mooie manier om verbinding te maken naar de maatschappij en stukje dichter bij de arbeidsmarkt te staan.