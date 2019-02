Winter Wonder Guard bij Advendo

Sneek – Advendo komt in actie voor haar colorguard groepen! Drie Advendo colorguard teams draaien in het winterseizoen mee in de zogenaamde winterguard competitie. Deze competitie zorgt er voor dat deze meiden het niveau verbeteren en helpt ze hun creativiteit te ontwikkelen.

Meedoen aan deze wedstrijdreeks kost echter veel geld. Om te zorgen dat deze groepen mee kunnen blijven doen, organiseert een groep vrijwilligers van Advendo een ludieke inzamelactie:

“Winter Wonder Guard”.

Er is voor iedereen wat te beleven:

* Een spel Elfstedentocht (mét kruisje)

* Draaiend rad met mooie prijzen

* Tweedehands wintermarkt(schaatsen/snowboard/ spellen)

* Men’s corner

* Fotoshoot studio

* Make-up en haarhoek

En uiteraard wordt ook de inwendige mens zeer goed verzorgd!

Voor iedereen die ‘onze meiden’ een warm hart toedraagt:

We zien jullie graag op 16 februari van 11:00-17:00 in het Advendogebouw aan de Korte Vreugde in Sneek!