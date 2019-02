Tinga State in Sneek ondersteunt mantelzorgers

Sneek – Om mantelzorgers te verlichten, biedt Tinga State in Sneek nu ook respijtzorg. Dit betekent dat mantelzorgers de zorg voor een zieke naaste tijdelijk kunnen overdragen als het even te zwaar wordt. Op die manier kunnen zij zelf tot rust komen.

Mantelzorg kan een grote impact hebben en is soms moeilijk te combineren met het dagelijks leven. Je kunt alleen goed voor een ander zorgen, wanneer je ook goed voor jezelf zorgt. Bij Tinga State wordt de zorg overgenomen door professionele zorgmedewerkers. De zorgbehoevende naaste kan één of twee weken blijven logeren in de woonzorgboerderij in Sneek, afhankelijk van de zorgzwaarte. Tinga State is een kleinschalige woonzorgboerderij in Sneek. Het biedt professionele, individuele 24-uurs zorg aan mensen met dementie, alzheimer of een niet aangeboren hersenletsel.

Vragen over respijtzorg bij Tinga State

Wilt u meer weten over Tinga State of over respijtzorg? Neem dan gerust telefonisch contact op via 0515 – 75 52 38.