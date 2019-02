Startersdag voor ondernemers in Súdwest-Fryslan op 27 maart

Sneek – Startersdagen.com organiseert in samenwerking met gemeente Súdwest-Fryslân, Rabobank en Interpolis op woensdag 27 maart een gratis startersdag bij ROC Friese Poort te Sneek. De avond bevat veel informatie en kennis over ondernemerschap en is bedoeld voor oriënterende starters, starters, eigenaren van een bedrijf tot drie jaar oud en de succesvolle start-ups. Bezoekers kiezen hun eigen programma op basis van de fase waarin hun bedrijf zich bevindt.

Programma

Helaas redden veel beginnende zelfstandigen en jonge bedrijven het niet in hun eerste ondernemersjaren. Zonde, want ze steken er veel tijd en energie in. Daarom brengt startersdagen.com starters en ervaren ondernemers bij elkaar tijdens deze startersdag vol informatie en inspiratie. Ervaren bedrijven uit de regio geven tips en adviezen, maar wijzen ook op gevaren en risico’s. Het evenement bestaat uit een rijk avondprogramma dat gevuld is met o.a. plenaire kennisdeling tijdens de opening, een keynote speaker halverwege, een startersmarkt, diverse seminars en workshops en een inspiratiesessie. Landelijke en regionale kennispartners staan klaar om alle vragen rondom ondernemerschap te beantwoorden.

Aanmelden

Aanmelden is alvast mogelijk via www.startersdagen.com/swf2019. Het aanbod aan kennispartners wordt de komende weken aangevuld.