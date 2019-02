Nat en een flinke woei

Sneek – Deze vrijdag is de zon niet te zien, het is bewolkt met periodiek (lichte) regen en tevens staat er een stevige wind uit het zuid tot zuidwesten. Op het Sneekermeer wordt deze krachtig tot hard. De temperatuur 9 graden en dat is flink boven normaal voor deze tijd.

Komende avond regen en ook een groot deel van de nacht verloopt nog bewolkt en regenachtig. Pas in de vroege ochtend komen de eerste opklaringen tevoorschijn. Zachte nacht met geen lagere temperatuur dan van 6 graden.

Morgen hebben we dan ook een dag met opklaringen, een bui is mogelijk en verder staat er flink wat wind. Op het Sneekermeer moet rekening worden gehouden met een harde tot stormachtige wind uit het zuidwesten, tevens krijgen we te maken met zware windstoten. Oppassen geblazen in het verkeer. De temperatuur is niet verkeerd, 8 tot 10 graden.

Zondag is nog steeds een vraagteken wat de kern van een volgend laag precies gaat doen en dan doel ik op de koers. Het kan vooral in het westen op een storm uitdraaien, maar erg onzeker hoe of wat. Morgen meer daarover. Wel verloopt zondag bewolkt met regen, vrij zacht met 8 graden.

Vanaf maandag wordt het flink rustiger met de wind en de neerslagkans neemt af. De temperatuur komt dan ook wat lager uit, dit vooral in de nacht.

