Leefstijlcoach biedt begeleiding om een gezonde leefstijl op te bouwen en blijvend af te vallen

Sneek – Sinds kort actief in Sneek ‘Leefstijlcoachsneek’ onder leiding van Drs. Jacoba Pieron-Feenstra (leefstijlcoach/ gewichtsconsulente BGN en psycholoog) biedt coaching/begeleidingstrajecten in het afvallen. In deze trajecten wordt ook aandacht besteed aan een gezond bewegingspatroon en een gezonde leefstijl.

We hebben allemaal al veel kennis over voeding. Over wat goed en gezond voor ons is en wat niet. Waar veel kcal in zitten of juist niet. We weten allemaal al veel over een gezond bewegingspatroon en hoe we een gezonde(re) leefstijl aan kunnen nemen.

We willen meer bewegen en gezonder leven. We willen ook echt graag kilo’s kwijt en slanker zijn. In ieder geval één maatje of twee maatjes minder. Maar eigenlijk het liefst zo slank als ‘vroeger’… of als de overbuurvrouw of vriendin die het maar wel lijkt te lukken om af te vallen… we willen echt heel graag!!

De leefstijlcoach/ gewichtsconsulent BGN en psycholoog gaat samen met jou o.a. de volgende vragen beantwoorden. Wat houdt je tegen? Waar ligt nu echt jou motivatie? Wat brengt je in beweging? Om jou vervolgens individueel te coachen in het succesvol afvallen, gezonder te bewegen en een gezonde(re) leefstijl aan te nemen.

Leefstijlcoachsneek biedt ook i.s.m Sportcentrum Prim een 10 wekelijks afvalprogramma aan. Lidmaatschap Sportcentrum Prim is niet nodig. Kijk voor meer informatie op de website www.leefstijlcoachsneek.nl

Leefstijlcoach / Gewichtsconsulente BGN

Drs. Jacoba Pieron-Feenstra

Marsdiep 27

8602 CJ Sneek

Telefoonnummer: 06 10 14 17 03

E-mail: info@leefstijlcoachsneek.nl

Website: www.leefstijlcoachsneek.nl