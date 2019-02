Geslaagde sponsoravond bij R.K.V.V. Bakhuizen met strafpleiter Hans Anker

Bakhuizen – Op donderdag avond 31 januari 2019 was strafrechtadvocaat Wim Anker te gast op de sponsoravond in de kantine van de sportvereniging.

Voorzitter Tjitte Sikkes opende de avond en bedankte de sponsoren: “Zonder sponsoren, heeft de club geen toekomst”. Daarna gaf hij het woord aan de heer Anker. Met enthousiasme, passie en natuurlijk de nodige humor, vertelde Wim Anker zijn verhaal. Rondlopend door de zaal, zocht Anker de interactie met het publiek op en nam hen door middel van verschillende cases en ethische dilemma’s mee in het werk van de strafadvocaat: van doodsbedreigingen rond de verdediging van Robert M., tot anekdotes over ontsnapte cliënten. Grappig was het verhaal over de “Pauze-avond” welke de heren Anker in Akkrum hadden georganiseerd.