Enquête: Betaalbaar wonen voor jongeren

Wommels – Jongeren tussen de 18 en 29 jaar kunnen hun mening geven over Bogerman 2.0 in Wommels. Dorpsbelang wil daar betaalbare huur- en koopwoningen realiseren. Door Dorpsbelang is een bureau gevraagd om de wensen van jongeren in kaart te brengen.

In Wommels is een project gestart om het voormalige Bogerman College te moderniseren tot huur- en koopwoningen voor jongvolwassenen. Hierin komen huurappartementen in het hoofdgebouw en koopwoningen erachter in de vorm van een hofje. Meerdere varianten zijn ontwikkeld. Daarom onderzoekt Dorpsbelang via een bureau of er belangstelling is voor de huur- en koopwoningen onder jongvolwassen van 18 tot en met 29 jaar. En waar de voorkeur naar uitgaat. Het onderzoek is anoniem en te vinden op www.betaalbaarwonenwommels.nl tot eind februari. De resultaten zullen in maart door Dorpsbelang Wommels worden gepresenteerd.