Bingo voor Stichting Phéron in de Walrus Sneek

Sneek – Vrijdag 22 februari aanstaande zal de tweede edite van ‘Bingo for Phéron’ in samenwerking met De Walrus Sneek plaatsvinden, ditmaal in Winter Wonderland stijl. Alle opbrengsten gaan naar het goede doel.

Een gezellig avondje uit voor vriendinnen, moeders, zussen, collega’s of sportgenootjes. Iedere bezoeker wordt hartelijk ontvangen met een bubbeltje en bij binnenkomst in de bingo zaal kom je meteen in een ‘party modus’ door het mooie live muziek van Vinyl DJ Maarten.

Er worden prachtige prijzen gesponsord door lokale ondernemers en na afloop ontvangt iedere bezoeker een goodiebag van ICI Paris XL Sneek.

Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar: www.stichtingpheron.nl/bingo

Afgelopen jaar overleden er gemiddeld 4 baby’s per dag in Nederland. Stichting Phéron helpt ouders en betrokkenen die te maken krijgen met het overlijden van hun baby. Phéron is een ANBI gecertificeerd en CBF erkend goed doel en geheel afhankelijk van giften, donaties en sponsoren. Voor meer informatie of hulp: www.stichtingpheron.nl