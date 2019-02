Zingen in de Martinus aan de Singel

Sneek- Op zondag 24 februari 2019 organiseert het Sneeker Mannenkoor EDOZA weer de jaarlijkse zangdienst in de RK St. Martinuskerk (aan de Singel) in Sneek.

Dit jaar voor de 10e keer

En ook dit jaar heeft dirigent Jan Hibma weer een mooi programma samengesteld, waarbij naast koorzang ook veel ruimte is voor samenzang met veel bekende liederen. Koor- en samenzang wordt op het orgel begeleid door Sebastiaan Schippers.

Entree is gratis, maar………… na afloop van de dienst is er wel een deurcollecte , waarbij de volledige opbrengst naar een goed doel gaat. Dit jaar is gekozen voor De Voedselbank in Sneek.

Zij hebben dringend behoefte aan een nieuwe locatie, zodat alles in één gebouw ondergebracht kan worden.

U bent van harte welkom! Aanvang 15:30 uur.