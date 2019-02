Zestien jaar geëist tegen verdachte van doodslag in Heeg

Leeuwarden- Het Openbaar Ministerie eist 16 jaar tegen de man uit Joure die in februari 2018 Hans Boschma in zijn woning in Heeg om het leven heeft gebracht.

De verdachte is negen keer verhoord door de politie. De eerste zes keer ontkent de Jouster dat hij in Heeg is geweest. Later bekent hij dat hij toch wat met de dood van Boschma heeft te maken. Volgens de officier van justitie wijst alles erop dat hij wel op 6 februari 2018 in Heeg is geweest.

Hans Boschma werd op 6 februari 2018 om het leven gebracht in zijn woning in Heeg. Twee maanden later werden de Jouster en een 28-jarige Leeuwarder opgepakt. De Leeuwarder is weer vrij, maar hij blijft volgens het Openbaar Ministerie wel verdachte. Boschma beheerde de nalatenschap van de overleden vader van de Leeuwarder. Zijn vader en de Jouster verdachte waren neven.

Bron: www.omropfryslân.nl