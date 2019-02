Sneek- Tyson dos Santos is de eerste aanwinst van ONS Sneek voor het seizoen 2019-2020. De 21-jarige aanvaller die in de jeugd bij FC Groningen en FC Emmen speelde, komt over van eersteklasser ON Groningen.

Daarnaast bereikte de Sneker derde divisionist overeenstemming met doelman Barry Ditewig en Kevin Meijer die beide hun overeenkomst met ONS met een jaar verlengden en derhalve ook in het seizoen 2019-2020 in het oranje te bewonderen zullen zijn.

Eerder kwam ONS over een langer verblijf aan de Alexanderstraat al tot overeenstemming met Nick Burger, doelman Justin van der Dam, Jan Dommerholt, Jelle de Graaf en de gebroeders Denzel en Genridge Prijor, terwijl Nick Kuipers een doorlopende verbintenis heeft.

Verder maakte ONS gister bekend dat middenveldstrateeg Michael Lanting het Zuidersportpark na dit seizoen verlaat en dat derde keeper Volken Huisman vanwege een motivatieprobleem per direct de deur van datzelfde sportpark achter zich dicht trekt.

