Start luistergroep klassieke muziek in Sneek

Sneek- Als je samen luistert gaat klassieke muziek pas écht leven. Binnenkort start een luistergroep in Sneek. Wilt u ook samen met anderen nóg meer genieten van klassieke muziek? Kom dan op donderdagavond 21 februari naar Boekhandel Van der Velde in Sneek. Daar organiseert Senia een informatiebijeenkomst over de oprichting van een luistergroep klassieke muziek.

Muziekluisterwijzer

Senia richt in het hele land luistergroepen op voor mensen die van klassieke muziek houden. De 7 à 8 deelnemers bespreken om de 6 weken een muziekstuk met behulp van een muziek-luisterwijzer, opgesteld door deskundigen. Hierin staan allerlei luistertips en achtergrondinformatie over het muziekstuk. Dat doen ze aan de hand van cd’s en luisterfragmenten op internet.

Mooiste cultuurvorm

Veel mensen die lid worden van de luistergroepen zeggen dat ze meer van klassieke muziek zijn gaan genieten en dat lid worden van een luistergroep ontzettend leuk is.

Praktische informatie

Belangstellenden zijn welkom op donderdag 21 februari om 19.00 uur in Boekhandel Van der Velde in Sneek, Kruizebroederstraat 36. Graag aanmelden via e-mail wilhelmien.kalter@senia.nl.