Spiegel van mijn leven van Klaas Snijder verschenen

Sneek- Op vrijdag 1 februari is het nieuwe boek ‘Onderweegs – Spiegel van mijn leven’ van KlaasSnijder verschenen. Deze biografie wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout. “In dit boek heb ik omschreven. Hoe ik gestart ben met de lijdensweg van mijn leven.Om als baby gedumpt te worden bij oude analfabeten. En op dertienjarige leeftijd mijn biologische moeder tegenkwam in Sneek. Alwaar ik voor de tweede keer gedumpt werd, zo het leek. Zelf ben ik pas wakker geworden na mijn Indië tijd. Want toen nam ik het heft in eigen hand en vertrok naar Leeuwarden. Alwaar ik een kosthuis had opgezocht. Daar jaren in de kost geweest en aan mijn zelfontplooiing gewerkt. Zodat ik na die tijd tevreden werd met mijn leven. En er nog heel wat plezier in heb mogen beleven”, aldus de auteur.

Over de auteur

Klaas Snijder schrijft boeken in dichtvorm over zijn leven. In dit vierde boekje kunt u beleven, de gehele levenslijn van zijn leven. Vanaf zijn geboorte op het Blesdijker heideveld tot heden hoe het met zijn leven is gesteld. Op late leeftijd (89 jaar) is hij gaan schrijven over zijn totale leven, wat er van hem is terecht gekomen door keuzes en belevenissen.

Boekgegevens

Titel: Onderweegs – Spiegel van mijn leven Auteur: Klaas Snijder

Verschijningsdatum: 01-02-2019 Aantal pagina’s: 70 ISBN: 9789402250909 Geïllustreerd: ja Verkoopprijs: € 15,99 Uitvoering Paperback

