Komende dagen veel wind

Sneek-We moeten komende dagen rekening houden met veel wind en trekt er geregeld nattigheid over. De temperaturen doen ons niet aan de winter denken, deze komen ruimschoots boven normaal uit. Pas vanaf maandag wordt het allemaal een stuk rustiger, we krijgen dan meer invloed van hogedruk. Het wordt dan ook iets kouder met in de nacht weer wat vorst.

Vandaag waait er al een stevige zuidwestenwind, deze wordt op het Sneekermeer krachtig tot hard, mogelijk even stormachtig. Verder is het bewolkt, ook een enkele opklaring vanmiddag en er kan een enkele bui vallen. De temperatuur komt op een 8 graden uit.

Komende nacht eerst nog een opklaring, later neemt de bewolking weer toe en volgt er lichte regen. Een wat afnemende wind.

Morgen een bewolkte dag met geregeld motregen, later op de dag gaat het harder regenen. De wind neemt weer toe uit het zuidwesten en wordt krachtig tot hard, op het Sneekermeer stormachtig. De temperatuur 9 graden.

Zaterdag zijn er opklaringen, een bui is mogelijk en de wind blaast stevig uit het zuidwesten. Het wordt een graadje of 9. Zondag is een dag met een vraagteken, het is nog niet helemaal duidelijk hoe de koers is van de kern van een volgende depressie. Trekt de kern over ons land, dan valt het met de wind mee, mocht er een andere versie uit de hoed worden getoverd, dan zou het ook op die dag wel eens flink kunnen spoken. Wel lijkt zondag nat te verlopen.

Dirk van der Meer