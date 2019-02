UK Subs Born From Pain in Het Bolwerk Sneek

Sneek- Al meer dan 40 jaar staat UK Subs garant voor ‘the true spirit of punk rock’. En net als met een goede wijn wordt de band onder aanvoering van zanger Charlie Harper alsmaar beter. Dit bewijzen ze met telkens weer een nieuwe wereldtournee.

Geïnspireerd door de Damned bij de geboorte van British Punk richtte Harper de band in de zomer van 1977 op. Daarvoor had hij furore gemaakt met zijn R&B-formatie The Marauders. Harper noemde de nieuwe groep The Subversives, later omgedoopt tot The Subs en uiteindelijk UK Subs. Al gauw voegde gitarist Nicky Garratt zich bij Harper en samen zouden ze veel succesvolle albums schrijven. In 1977 en 1978 speelde de band overal in Londen, waarbij ook de club Roxy werd aangedaan. Dit leverde de allereerste release op: Farewell To The Roxy. John Peel was zo onder de indruk dat hij Harper voorstelde om de eerste single van de band te financieren. Dit bleek niet nodig, want City Records meldde zich ook. Daarmee was de eerste single C.I.D. in september 1978 een feit en wet werd een dikke indiehit! Een jaar later tekenden de heren een contract bij Gem Records. De band groeide uit tot een van de vaste waarden in de punkrockscene. Zo werden tussen 1979 en 1981 zeven opeenvolgende UK-hits afgeleverd: Stranglehold, Tomorrows Girls, She’s Not There, Warhead, Teenage, Party In Paris en Keep On Running. Ook belandden twee albums in de Britse hitlijst, Brand New Age en Crash Course. Met de jaren is de samenstelling van de band veranderd, maar Harper (73) voert de troepen nog steeds met een indrukwekkende energie aan en is uitgegroeid tot de ware godfather van de Britse punk. De muziek van UK Subs wordt nog zeer gewaardeerd door muziekfans in het algemeen en punkrockfanaten in het bijzonder. Zo werd UK Subs in 2010 door de luisteraars van de befaamde BBC-radiodj Steve Lamacqs uitgeroepen tot de ‘meest gerespecteerde punk-icononen’ en beloond met de Punk World Cup. In 2016 verscheen ‘Ziezo’, het meest recente album. Een toepasselijke titel, want daarmee was UK Subs de eerste band in de historie die een serie officiële albums uitbracht geheel op alfabetische volgorde, beginnend met Another Kind of Blues in 1979! Met Steve Straughan op gitaar, Alvin Gibbs met zijn bas en drummer Jamie Oliver klinkt de band van Harper vitaler dan ooit!

Support wordt verzorgd door het Leeuwarder kwartet Sun-O-Bathers. Zij omschrijven hun muziek als Zekke, Pennywise en Night Birds. Melodieuze punkrock uit de jaren negentig, supersnelle solo’s en een moderne interpretatie van vervormde old-skool vocals. Plus de nodige catchy ooh’s en aah’s. Zij brachtem begin 2018 de EP ‘Local Warming’ uit en gingen vervolgens op tournee door Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Italië.

Metalcore-grootheid Born From Pain brengt in februari een nieuw album uit: True Love, en presenteren dat zowel in Sneek als in het zuiden van Nederland.

Born From Pain – uit de ‘Oostelijke Mijnstreek’ – is zonder twijfel een van de grootste metalcore-acts van Europa.

De band bestaat inmiddels meer dan twintig jaar en bracht meerdere albums uit op Metal Blade. Het Bolwerk-podium is geen onbekend terrein. Born From Pain speelde er in 2001 als support voor Hatebreed en 2005 als support voor Six Feet Under.

Sinds 1997 heeft Born From Pain een behoorlijke status als live-band opgebouwd in Europa, de Verenigde Staten en Japan vanwege de live shows.. Daarbij werd onder meer het podium gedeeld met Slayer.

True Love is alweer het zevende album van frontman Rob Franssen en co. In 2002 verscheen de eerste plaat, Reclaiming The Crown. Het eerste support komt van het Zweedse Letters From The Colony Letters From The Colony is een ‘upcoming’ act en in 2018 debuteerde zij met een album op het grote Nuclear Blast. De band borduurt voort op de sound van Meshuggah en Gojira, maar kan net zo hard kan grooven als de andere bands van vandaag. In hetzelfde weekend is de band te zien op Complexity Fest in Haarlem.

Als tweede support treed Manu Armata aan, hardcorde “vanuit het hart in jouw gezicht sinds 2007”. Een vrij accurate omschrijving aldus de band zelf. Inmiddels een dikke tien jaar verder is Manu Armata een vertrouwde naam in de Nederlandse hardcorescene. De groep vrienden, die al in de jaren negentig samen spelen, bracht diverse EP’s uit en toerde door heel Europa met grote namen als Sick Of It All, Madball, Ryker’s, Strife, Sworn Enemy en Pro Pain.

Vrijdag 15 februari 2019

UK SUBS voorprogramma: SUN-O-BATHERS

21.00 uur / vvk € 9,- zaal € 12,-

Zondag 17 februari 2019

BORN FROM PAIN voorprogramma: LETTERS FROM THE COLONY & MANU ARMATA

15.00 uur / vvk € 10,- zaal € 13,-